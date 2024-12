Vecinos de Ruca Antú cortaron una calle y tomaron un colectivo por falta de agua

Vecinos del asentamiento Ruca Antú cortaron la calle Trabajadores de la Industria, próxima a la Autovía Norte porque no pueden vivir más sin agua, mucho menos con estos calores que posicionaron a la provincia como un fuego en el país cuando todavía no inicia el verano. Tomaron un colectivo de la línea 23 y advierten que permanecerán toda la noche.

Había levantado el corte alrededor de las 14.30 de este martes, con la promesa de que iban a recibir un camión con agua para poder higienizarse durante la jornada, pero eso no ocurrió y volvieron en la tarde a cortar la calle. "Nos avisaron que no va a venir", sostuvo Yanet Carrillo, una de las vecinas que padece este problema.

El corte se llevaba a cabo en Trabajadores de la Industria y Piedras Blancas. "Hace 22 días que estamos sin agua. Antes de llegar a esto, buscamos todas las instancias para poder hablar con Gobierno. En el EPAS nos dicen que la obra no está terminada y legalmetne no pueden meter mano para ver cuál es el problema. Desde el municipio tampoco nos pueden mandar el camión porque a ellos si les dicen que la obra está terminada. Y el IPVU no nos atiende las llamadas, quien realmente nos debería dar respuesta. Estamos con una pelota que se la tiran unos a otros y nosotros atajando esta situación", expresó la vecina, en un móvil con LU5.

Desde el EPAS recordaron que la obra de agua la ejecutó el IPVU, pero no tiene el final de obra. Al parecer, hubo un inconveniente con los pagos de la empresa que estaba ejecutando la red y no la terminaron.

"Hicimos gestiones con la Municipalidad de Neuquén para garantizarle agua en camiones. Podemos brindar algún tipo de asistencia técnica para poder culminar la obra y tratar de avanzar lo más rápido posible, pero es necesario que IPVU finalice esa obra, que no sabemos que nivel de avance tiene", indicaron desde el organismo provincial a LMNeuquén.

Vecinos sin agua cortaron la Autovía Norte en Neuquén

Dramático

Mientras tanto, es insufrible para los vecinos pasar un día más sin agua. Yanet fue muy gráfica, al borde del llanto: "Desde febrero que no vemos al IPVU acá, su director, Jorge Salas, no se ha hecho presente ni con la red de luz ni con la red de agua. Estamos muy mal. Hoy nos desespera poder prender una vela para tener luz, lo podemos hacer, pero el tema del agua...es insostenible. La bronca, la impotencia que te da, yo lo vivo personalmente con mi tratamiento oncológico. No tengo ni un balde de agua para tirar en el baño. Diez años viviendo en el barrio y es la primera vez que nos pasa que estamos tan pero tan mal. Hoy peor que nunca, hasta la red clandestina de agua nos cortaron. Necesitamos que por lo menos dejen entrar al camión del municipio, porque ni eso tenemos".

El defensor del Pueblo, Gustavo Pereyra, reconoció que el tema más preocupante en Neuquén es la falta de agua. En teoría, hay proyectos en marcha para licitar con el fin de dotar a la ciudad de mayor abastecimiento. "El problema más urgente", sostuvo.

"EPAS, Recursos Hidricos, el IPVU, la Municipalidad de Neuquén... todos ellos tienen una cuota de responsabilidad, o por obras que no se hicieron o quedaron inconclusas. Porque falta urbanizar. No es un sector, hay sectores que no tienen agua; y es imperioso resolver este problema", concluyó Pereyra.

Se prevé una mesa de diálogo en las próximas horas.