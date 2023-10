Vecinos de Ruca Antú esperan respuestas por la falta del agua

No obtuvieron una confirmación de una fecha de cuándo reestablecerán el servicio y se volverán a reunir el viernes.

En la reunión que se llevó a cabo este miércoles estuvieron presentes referentes del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y del Ente Provincial de Agua y Saneamiento de Neuquén (EPAS).

canilla agua (1).jpg

"Debido a la falta de información relativa al estado de las obras y fechas posibles de finalización, acordaron convocar a una nueva reunión para el próximo viernes, en la que se garantice la presencia de referentes del municipio, de la empresa contratista y autoridades del IPVU y del EPAS", informaron en comunicado desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

Durante este encuentro preliminar los vecinos manifestaron que hay sectores que no tienen agua hace más de un mes. "Desde el municipio les indicaron que la obra pública iniciada en marzo de 2022 cuenta con final de obra, aunque en los hechos no está aún terminada. Si bien se han contactado con la empresa contratada por el IPVU para desarrollar la obra, el agua aún no llega a las viviendas", explicaron.

Los vecinos y las autoridades presentes coincidieron en que es urgente resolver la provisión de agua, para trabajar luego en un plan de acción que permita conocer fechas de finalización de las obras pendientes, pruebas hidráulicas y otros procesos que darían por finalizadas las tareas en el sector. Por ello, acordaron convocar a todos los actores involucrados a una nueva reunión el próximo viernes 27 de octubre a las 19 horas en el barrio.

Sin agua

Los vecinos del barrio Ruca Antú habían denunciado días atrás que están sin agua debido a una obra que debía hacerse en cinco meses, pero lleva un año y medio y sigue en veremos. La municipalidad culpa al EPAS y la distribuidora del agua le echa la culpa a la comuna.

“Hace un montón de tiempo estamos reclamando el agua”, había asegurado Laura, una de las damnificadas, quien además había dicho que "la obra del agua empezó en marzo del año pasado. Tenían cinco meses para realizarla, pero no se hizo. Siempre por una cosa o por otra fueron postergando los trabajos".

Les proveían con un camión municipal que les dejaba 500 litros cada dos días. “Desde hace un año y medio tenemos el mismo problema: la obra no está y seguimos sin agua, pero Laura explicó que el camión municipal que les llevaba el agua dejó de ir porque le informaron que la obra ya había concluido y que los vecinos contaban con agua corriente, pero no era cierto. En los surtidores domiciliarios seguía saliendo aire al girar los grifos.