En Ruca Antú están sin agua hace semanas por una obra del Epas

Los vecinos del barrio Ruca Antú denunciaron que desde hace semanas no tienen agua , debido a una obra que debía hacerse en cinco meses, pero lleva un año y medio y sigue en veremos. La municipalidad culpa al Epas y la distribuidora del agua le echa la culpa a la comuna.

Mientras tanto, en las canillas de las casas de los vecinos no corre una gota. “Hace un montón de tiempo estamos reclamando el agua”, aseguró Laura, una de las damnificadas.

Remarcó que "la obra del agua empezó en marzo del año pasado. Tenían cinco meses para realizarla, pero no se hizo. Siempre por una cosa o por otra fueron postergando los trabajos", le dijo la vecina a Canal 7 Noticias.

Les proveían con un camión municipal que les dejaba 500 litros cada dos días. “Desde hace un año y medio tenemos el mismo problema: la obra no está y seguimos sin agua. Hay vecinos que no tienen el servicio desde hace 20 días, pero otros llevan un mes y medio sin agua”, aseguró.

falta de agua.jpg Vecinos de Ruca Antú no tienen agua.

Laura explicó que el camión municipal que les llevaba el agua dejó de ir porque le informaron que la obra ya había concluido y que los vecinos contaban con agua corriente, pero no era cierto. En los surtidores domiciliarios seguía saliendo aire al girar los grifos.

Teléfono descompuesto por el agua

“Hemos llamado a la Municipalidad para hacer reclamos. Ellos supuestamente tienen informado que la obra está terminada. Por eso, no vienen. Llamamos al EPAS y desde el EPAS dicen que llamemos al 147, que es el municipio, donde te responde que tienen informado que ya está terminado todo”, aseguró.

La vecina explicó: “Se están tirando la bola unos a otros y nosotros seguimos sin agua. Ahora también se sumó otro barrio que es el de al lado El Trébol. Somos 600 familias, no tenemos agua, no tenemos solución, no tenemos ni camión y así estamos”.

La mayoría de quienes viven en el sector deben ir a bañarse a la casa de sus familiares. “Traemos agua en bidones o en botellas, compramos agua para tomar, o sea, no queda otra. Las plantas se están muriendo, los animales no tienen agua. Somos un montón de familias que buscamos hace tiempo las respuestas que no llegaron nunca”, aseguró.

"Llevamos meses viviendo así, no hay una gota de agua. Antes, aunque sea de noche había agua, entonces, se podía juntar un poco para tener al otro día. Ahora no hay nada, entonces no podemos esperar más", concluyó la vecina.