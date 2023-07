Vecinos de Ruca Antu y El Trébol cortan la Ruta 7

Dijo que los que “están peor con el tema de la luz son los vecinos de El Trébol I y II”, por eso resolvieron en la jornada de ayer llevar adelante un corte en el tránsito de la ruta que une la capital neuquina con Centenario.

Se refiere a las obras que el IPVU emprendió el año pasado en el proceso de regularización mediante obras de infraestructura, servicios públicos y del Plan de Ordenamiento Urbano e Impacto Ambiental.

“Hace como tres años que estamos pidiendo la luz, no la queremos gratis. No nos dan bolilla se cortan la luz dos por tres. Hace tres días que no tenemos la luz. Queremos nos pongan medidores a todos. Hay sectores que tienen el servicio, no todos están regularizados”, agregó una vecina en diálogo con LU5.