Vecinos se anticipan al caos que puede generar la Fiesta de la Confluencia 2024

"Si bien se acortaron los días de la fiesta, es todo un tema para los barrios más cercanos. La re sufrimos. La zona es un caos, lo padecemos. Las personas que vienen estacionan su auto en cualquier lado y después es imposible ubicarlas. Si hay una emergencia, estamos listos, y no toman conciencia de eso. Los vecinos quedan encerrados ", expresó Carina Leiva, presidenta del barrio Belgrano , a LMNeuquén .

Por su parte, desde la vecinal del barrio Rio Grande, Alberto Delloro indicó que "no nos oponemos a la fiesta, nos parece bien que se hafa. Está bueno que exista. Pero el tema es que nos organicemos un poco mejor".

Los vecinalistas piden una reunión con el intendente Mariano Gaido para acercar los planteos de la gente que vive en las inmediaciones al paseo costero. Por un lado, solicitan seguridad fuera del predio de la Isla 132. "Entendemos que el evento convoca a mucha gente, y que la Policía va a estar abocada a lo que pase en el predio. Pero afuera también necesitamos seguridad", expresó Leiva.

Delloro comentó que solo en el barrio Río Grande, el año pasado robaron siete autos completos, sumado a otro hechos de inseguridad como sustracciones de ruedas y baterías, o vehículos violentados para llevarse lo que sus propietarios habían dejado en el interior del habitáculo.

auto-robado-04jpg.webp

El otro tema caliente que preocupa e inquieta a los vecinos pasa por la accesibilidad al barrio. "Nosotros hemos tenido muchos problemas para acceder a las viviendas, sobre todo de noche. Una enfermera, alguien que trabaja en una cocina, ya no puede regresar. Primero, es muy dificil llegar con el auto; y una vez que llegaste, te encontrás con un vehículo estacionado afuera de tu garage", advirtió Delloro.

Por ahora, desde la Municipalidad nadie se comunicó con los vecinalistas para hacerse eco de los planteos. Pero confían en que en los próximos días se puedan reunir y llegar a un entendimiento.

Fiesta de la Confluencia 2024: otra vía posible

La propuesta de las vecinales es la siguiente: que el ingreso y egreso de vehículos y peatones sea por Avenida Olascoaga, a fin de liberar las calles Río Negro y Linares. "Es una arteria de doble vía, con un boulevar en el medio. Nos simplifica mucho que pase por ahí la circulación, y es más seguro", sostuvo.

fiesta confluencia caos.webp Gentileza Emiliano Ortiz

La calle Río Negro concentra la mayor cantidad de vecinos con residencia en el lugar, dentro de lo que es el barrio Río Grande. En ediciones pasadas, fue un verdadero caos transitar por ahí. "Las manzanas más pobladas están entre Río Negro y Corrientes. Ahí está la gente más perjudicada. Asi que esperamos que nos convoque la Municipalidad y escuche nuestras propuestas", manifestó Delloro.

Otro tema que preocupa son los espacios verdes, incluido parte del parque costero, que no tienen nada de iluminación. Por consiguiente, son una invitación al peligro y el delito. "No puede ser que estemos a 100 metros del Paseo de la Costa y no haya una sola luz", se indicó desde la vecinal del Río Grande.

El planteo no es menor teniendo en cuenta la proximidad de una fiesta tan convocante.