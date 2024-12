Vecinos de un barrio de Neuquén denuncian que les llevan agua con gusanos

Vecinos denuncian agua con gusanos (1).jpg Los vecinos aseguran que en ocasiones ni siquiera les completan la mitad de los tanques de agua.

Tamara dijo que este año se intensificó la problemática del agua, dado que el barrio continúa creciendo y cada vez les dejan menos.

El agua "viene con gusanos"

La vecina contó que en los últimos días ha habido una ola de enfermedades gastrointestinales en el barrio, tanto en niños como en adultos. "De repente empezamos a notar que el agua tenía gusanos, son gusanitos blancos que se mueven en el agua. Yo pensé que tenía el tanque sucio, lo limpiamos y cuando fuimos a ver el agua cuando volvieron a cargar estaba igual. Entonces empecé a charlar con los vecinos y vimos que todos los tanques estaban iguales", denunció.

Ante esta compleja situación se sumó que su hijo de 10 años "está con vómitos y diarrea", al igual que su marido, ella y la mayoría de vecinos.

Otra de las damnificadas contó: "Yo me encontré con los gusanos en el tanque, pero pensé que a lo mejor estaba sucio, así que lo vaciamos y limpiamos con lavandina y desinfectantes. Hoy cuando lo volvieron a cargar estaba absolutamente igual. Con un color verdoso, esos gusanos blancos y muy feo olor".

Ambas vecinos dijeron que no tienen otra alternativa que consumirla, dado que no tienen dinero para comprar agua potable. A lo sumo pueden conseguir bidones de 10 o 20 litros para ir a buscar a la casa de familiares o amigos que viven en otros barrios y que tienen servicio corriente. "Los que no pueden ir a buscar, lo que hacen es hervirla para darle aunque sea a los chicos, pero no sabemos si eso la deja potable, principalmente teniendo en cuenta que todos están con vómitos y diarrea", aseguró.

Debido a la desesperación, Tamara aseguró que no saben a quién recurrir, en busca de una solución. "Al estar en el límite de Neuquén y Plottier no sabemos con quién hablar, a quién hacerle el reclamo y no podemos seguir así, es un peligro para la salud. Somos seres humanos, no nos pueden tratar así", reclamó la mujer.