Veinticuatro familias ahora tienen casa propia en el barrio Z1

El gobernador agradeció a las familias beneficiarias "porque no es fácil mantener la paciencia y saber esperar las posibilidades y las oportunidades. Sin esa paciencia se nos hubiese hecho imposible poder terminar estas viviendas que entregamos”.

El mandatario recordó que hubo “diferimientos de certificados y obras que, con objeciones técnicas y financieras, no salían en los tiempos que necesitábamos. No logramos concretar esos pasos para seguir escalando y construyendo y haciendo realidad las viviendas en los tiempos que necesitábamos, pero no hubo un solo paso atrás. Nunca claudicamos en las convicciones que íbamos a hacer realidad esas necesidades”.

Entrega Viviendas Barrio Z 1.jpg

Gutiérrez aseguró que “vamos a seguir trabajando para que esta sea una gran ciudad con 2.000 viviendas”.

Agregó: “Esto genera trabajo y esto es fruto de una sana administración, de tener equilibrio fiscal, que los impuestos y las contribuciones de cada una de las familias de la ciudad de Neuquén abonan están siendo bien administradas y vuelven no en gastos sino en inversiones que generan justicia social para cada familia”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/OmarGutierrezOk/status/1720497882246103056&partner=&hide_thread=false Comparto la alegría de las familias adjudicatarias de

24 viviendas

en el barrio Z 1 de Neuquén capital.

Las entregamos esta mañana junto al intendente @MarianoGaidoOk para seguir dando respuesta habitacional a neuquinos y neuquinas.

¡Felicitaciones!#JuntosPodemosMás pic.twitter.com/vBROiR1oFa — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) November 3, 2023

El gobernador adelantó que el 28 de noviembre “estaremos aquí entregando otras 54 viviendas”. Y destacó que "el MTD es la organización social que, junto al gobierno, más respuestas habitacionales ha dado”.

El intendente Gaido sostuvo que “cuando iniciamos la gestión era muy difícil llegar a este barrio, ahora es un barrio que tiene asfalto, que tiene conectividad, que tiene colectivos, que tiene iluminación led en las mismas condiciones que en el centro de la ciudad”.

Entrega Viviendas Barrio Z 1 (1).jpg

Adelantó que "el año que viene comenzamos con los cuadrantes internos del barrio con el asfalto que habíamos comprometido, para que tengas las mismas oportunidades en la ciudad de Neuquén, vivas donde vivas”.

Las casas

Este viernes se entregaron las llaves de 23 viviendas de prototipo tradicional y una vivienda adaptada para personas con movilidad reducida. Las casas tienen estar-comedor, cocina, dos dormitorios, un baño y un lavadero en el exterior.

Además, tienen las instalaciones de agua eléctrica y de gas, con sus correspondientes artefactos, cocina, termotanque, calefactor y un termotanque solar sistema Heat Pipe. El proyecto incluye la ejecución de obras de infraestructura de agua, cloacas, electricidad y gas, financiados por el gobierno provincial, con un presupuesto de más de 34 millones de pesos.

Entrega Viviendas Barrio Z 1 (4).jpg

Mara Castro, una de las beneficiarias, expresó que “la vivienda significa todo para mí, vengo luchando hace años, este es mi sueño cumplido".

ADUS-IPVU informó en la ciudad se están ejecutando 353 soluciones habitacionales a través del programa Casa Propia e indicaron que están próximas a culminar las obras de 53 viviendas en la Cuenca XV Intermedia.