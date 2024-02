Velia, un ángel guardián de sapos y ranas en el Alto Valle

“Son animalitos indefensos, hacen bien al medio ambiente, no molestan y te comen todos los bichos que tenés en el patio… ¿quién no los puede querer?”, se preguntó Velia, una vecina que labura todo el día, al igual que su hija, y cuida a su madre mayor, pero igualmente decidió sumarse ‘activamente’ como ‘ángel guardián’ de sapos y ranas que, muchas veces, son maltratados y no queridos por otras familias.