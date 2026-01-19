Verano 2026 en Mari Menuco: cuánto salen los campings para poder disfrutar el lago

Ubicados a unos 65 kilómetros de la ciudad, opciones agrestes y más organizadas que ofrecen playas con accesos a las aguas cristalinas.

Las aguas cristalinas del lago Mari Menuco convocan cada año a cientos de neuquinos y turistas que quieren disfrutar de jornadas de playa, hacer deportes náuticos y sacarle el jugo al verano. A menos de una hora de la capital son varios los campings que ofrecen la infraestructura necesaria para hacerlo.

Para los que no pueden irse de vacaciones al mar o la montaña o simplemente ya se fueron, pero quieren seguir disfrutando del verano visitar las costas de este lago artificial que cuenta Neuquén es una de las mejores opciones cercanas.

Si bien la Villa de Mari Menuco es privada y solo pueden ingresar los propietarios o sus invitados, hace años que varios campings avanzan en la mejora de servicios para facilitar el acceso al agua y el disfrute.

Camping Playa Bonita en Mari Munuco

Ubicada a escasos 65 kilómetros de la capital estos campings ofrecen aguas claras y mansas, playas de arena y de piedras, opciones más agrestes y otras más organizadas que aseguran una tarde, o incluso un fin de semana, de puro disfrute del sol y la naturaleza.

Para llegar desde la capital hay que tomar la Ruta 7, hasta el sector del Parque Industrial y doblar a la izquierda para tomar la ruta de circunvalación hasta conectar con la 67. Después hay que conectar con la ruta 51 durante unos 15 minutos hasta que aparecen las primeras opciones.

Camping Bahía Bonita

Una de las opciones es el camping Bahía Bonita. Siguiendo por la Ruta 51, unos dos mil metros antes del compensador un cartel avisa a mano izquierda del ingreso, a tan solo cuatro kilómetros por un ripio en muy buen estado. Desde las Fiestas de Fin de Año, este espacio no para de recibir visitantes, según contó a LM Neuquén Rodrigo, su propietario.

Las tarifas del verano 2026 son 20 mil pesos para los mayores y 15 mil pesos los menores de 9 años. Para acampar cobran 15 mil pesos por carpa y la bajada de lancha cuesta 20 mil pesos.

"Por suerte las condiciones del clima y el agua nos acompañan. Tenemos habilitados 134 fogones y 12 baños. Y son 12 las personas que estamos trabajando en atención a visitantes", describió sobre las instalaciones de la propuesta.

El camping cuenta con energía eléctrica, esta todo iluminado, lo que facilita su disfrute en familia y entre amigos también por la noche. Tienen 12 baños, duchas con agua calientes, salón de juegos con mesa de pool, pin pong, salón de eventos con capacidad para 150 personas y canchas de voley.

Todo estos servicios con 800 metros de costa del lago Mari Menuco donde están los fogones, algunos con toldos y media sombra y camastros con porta sombrillas. Hay proveeduría con todas las necesidades de los acampantes.

El lugar elegido por los visitantes es su muelle de 35 metros, donde todos se sacan fotos y desde donde se puede disfrutar la puesta de sol desde el frente.

Camping Mari Menuco

El camping Mari Menuco está ubicado a unos metros después del acceso de la villa, sobre la Ruta 51 en el kilómetro 45. Este camping cuenta con fogones, sombra, toma corriente, baños con duchas, proveeduría, parrillas y mesas. Son cerca de mil metros de playa que permiten disfrutarla sin estar encima de otras personas.

Esta temporada las tarifas, según difundieron en sus redes sociales son de 20000 pesos por persona por día para los mayores, los niños de 5 a 12 años pagan 15000 y los menores de 5 ingresan gratis. Lanchas o motos de agua deben pagar 15000 pesos y el motor home cuesta 15000.

Se puede ingresar con casilla rodante y motor home y no se permiten las mascotas. Están abiertos de lunes a lunes de 8 a 22.

Camping Alpataco

El camping Alpataco es el primero que aparece rumbo al Mari Menuco. Allí los integrantes de la familia reciben a todos los visitantes que estén dispuestos a pasar una jornada de disfrute y también de resguardar la naturaleza.

Esta es una propuesta agreste que ofrece tranquilidad y paz enmarcadas en la belleza que la naturaleza tiene en esa zona. Promovemos el cuidado del medio ambiente y acá van a poder observar animales naturales de la zona como zorros y conejos, aseguraron desde el camping.

Cuentan con baños, sector de parrillas, proveeduría y electricidad. Realizado a la vera del lago Mari Menuco, se puede disfrutar de la sombra de los sauces.

"Yo soy quinta generación en estos campos, estamos desde 1900, desde antes que avanzara el agua. Hoy nos dedicamos a la apicultura, la cría de ganado y animales de granja. Y desde la pandemia y a pedido de la gente arrancamos a full con el camping", contaron los pioneros de la zona.

Esta temporada el ingreso a este camping tiene un valor de 10000 pesos por persona para pasar el día, y si se quedan a dormir se paga dos días. Los niños hasta los cinco años ingresan gratis y desde los seis hasta los 16 pagan 5000 pesos.

El camping está abierto todo el año y está ubicado sobre la ruta 51 en el kilómetro 26, donde se toma la calle Lindero Atravesado que sale al lago. Figuran en Google Maps, lo que facilita la llegada.