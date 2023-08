Viaje al corazón de los inicios de la TV a través de los ojos de uno de sus creadores

"Estudié en la Escuela Técnica n°28, a la que le decíamos “El Cuba” por el nombre de la calle, allí me recibí como técnico electrónico especializado en telecomunicaciones en 1977. Al año siguiente ingresé en la Escuela superior de Artes Visuales de Barracas. Como todos los padres de la época que insistían con cierta vehemencia a sus hijos para buscar un trabajo, cuando la edad llegaba, mi padre me dio un recorte del diario que venía con la sección dominical de las solicitudes de empleo. Se trataba de una convocatoria que había en Canal 13. Proartel (Producción Argentina de Televisión) necesitaba técnicos electrónicos", dijo a LMNeuquén.

Gurri recordó que la primera prueba se la tomó un Ingeniero de apellido Curatella, que estaba buscando un operador de tape con conocimientos técnicos. "En realidad estaban buscando editores o gente a la cual poder capacitar en eso. Pasaron las semanas y como no había novedades, llamé para intentar nuevamente con una chance más y me ofrecieron un trabajo en otra área, que acepté sin dudar. Se trataba de un puesto de conductor de cámara de tercera categoría, yo creía que era trabajo de camarógrafo y en realidad se trataba del legendario oficio de “tiracables”, uno de los primeros escalones por los que ascendías a las diferentes categorías en un canal. Ahí empezó mi carrera en el viejo Canal 13 en San Juan 1170", recordó.

canal 13 b.jpg Carlos Gurri, en una de sus cobertura para televisión.

"Lo primero que me sorprendió del canal fue un pasillo extenso que conectaba todo el edificio desde la Avenida San juan hasta Cochabamba, un pasillo encerado y brillante que parecía una clínica médica. La dimensión del edificio era sorprendente y también la gran cantidad de gente que trabaja allí, en su momento más de 1500 empleados. Para mí era Hollywood", agregó.

"Hoy recuerdo estudios gigantes que desaparecieron bajo la piqueta, cuando el intendente de facto Cacciatore ensanchó la autopista y cortó el Canal a la mitad, con una cicatriz gigante al medio que terminó siendo una playa de estacionamiento”, dijo y añadió que el canal lo hizo concer a diversas estrellas, famosos y a los más grandes creadores televisivos de ese momento.

“El primer programa que presencié cuando entré fue “La Noche de Andrés” de Andrés Percivale. Tenía una escenografía tremenda y una banda en vivo. El canal tenía su propia orquesta estable con “terribles” músicos. “Proartel” siempre fue una escuela, de hecho, contaban los trabajadores más veteranos que los primeros laburantes cuando la televisión llegó a la Argentina y estaba a cargo Boar Mestre, quien incorporó trabajadores de la industria cinematográfica, camarógrafos, iluminadores, escenógrafos y gente muy especializada en cada disciplina. No hay que olvidarse de que en esos tiempos no existía la grabación, se trabajaba con soporte grabado no en vivo en fílmico como en el cine", contó Gurri.

canal 13 d.jpg

Su trayectoria comenzó como tiracables de tercera categoría, que son los que están destinados a un estudio de televisión y que no podía salir a hacer exteriores. En esa época, las empresas publicaban a final del año los puestos a cubrir en una cartelera junto al reloj en el que se fichaba el ingreso.

"Así llegué a mi máxima aspiración que fue aplicar para poder ser camarógrafo. Llegar a ser camarógrafo de primera, te daba la posibilidad de trabajar fuera del canal o recorrer el país como era el caso del programa “El Espejo”. Tuve la suerte de conocer grandes maestros del oficio como Ángel Libonatti que fue camarógrafo del programa “La Aventura del Hombre” y del que fui ayudante. Trabajé también con muchos directores audiovisuales y de actores que trabajaron para la telenovela “Rolando Rivas Taxista”", recordó Gurri.

"En el momento en que quise formarme como director de actores, me recomendaron que primero estudiase para ser actor para poder sentir lo que ellos vivían, para que te des una idea de lo integral de la formación a la que se apuntaba y ahí hice mis primeros pasos en las clases de actuación y teatro", agregó.

Gurri participó de los noticieros del 13 en casi todas sus versiones, como “Realidad 85”, “Telenoche” con Mónica y César y “Buenas Noches Argentina” con Alejandro Villarruel. "Como trabajaba prácticamente en todos los turnos, por ahí tenías la suerte mientras laburabas de picarte algo rico que cocinaba, Chichita de Erquiaga. Además, estuve en los programas de Tato Bores y las infinidades de tiras que tenía el canal. Los infantiles como “Pelito” y “Carozo y Narizota”, los inolvidables programas de Sofovich y mi preferido, que era el programa de Juan Carlos Badía que se grababa en dos estudios", añadió.

canal 13c.jpg

Gracias a las redes sociales, todavía mantiene contacto con los compañeros de aquellas épocas con los que recuerda montones las anécdotas. "Por ejemplo, de los famosos con los que compartíamos la actividad de igual a igual como Arturo Bonin con quien jugábamos al fútbol en el estudio entre grabación y grabación”, contó.

La Patagonia atrajo al joven camarógrafo, presentándole a su vez, nuevos desafíos. “En enero de 1988 me vine de vacaciones a Neuquén porque era uno de los tantos puntos que no conocía del país, a pesar de haber hecho muchos viajes como camarógrafo y esas ansias de saber que se hacía en televisión en el lugar al que llegábamos me llevó a visitar “Radio y Televisión del Neuquén” (RTN). Me recibieron muy bien, hice un recorrido y el director Pedro Tecles me dijo que necesitaban un director de cámaras. Me propuso que, si me venía a Neuquén, me quedaba a trabajar", dijo.

"Después de mis vacaciones, renuncié a Canal 13 y me vine a Neuquén a cobrar exactamente la mitad de lo que cobraba allá. Viví aproximadamente un mes en una carpa en el Club “El Biguá” y aunque Pedro ya no estaba más, encontré mucha gente amiga que me permitió arraigarme y crecer en el oficio. Aprender todo lo que no sabía y enseñar a su vez todo lo que había aprendido en Buenos Aires", agregó.

En el ramo publicitario trabajo en la agencia “Gran Publicidad” de Abraham Tohmé, con ansias de aprender de uno de los grandes exponenestes del rubro.

"En cuanto a la evolución de la tecnología, yo la disfruto sin convertirme en un esclavo de la misma. Yo empecé en la época en que los equipos pesaban toneladas, hoy prácticamente tenés mucho mejor tecnología en un teléfono y como todo el mundo tiene celular, muchos se creen que son cineastas. El avance de la tecnología se podría medir por la miniaturización”, dijo.

Además de haber llegado a la dirección de Radio y Televisión del Neuquén, Carlos Gurri se desempeñó en diversas reparticiones estatales dentro del rubro de la comunicación institucional. Su vasta trayectoria le da lugar también al anhelo de una televisión más accesible y más abarcativa.

“Siempre anhelo que la televisión vuelva a ser una fábrica de contenidos argentinos, que hoy están desperdigadas por las plataformas, pero la gente que no tiene más acceso a los canales de aire, tiene también derecho a acceder a esos contenidos”, concluyó.