Vialidad le expropió siete hectáreas para hacer la Autovía, quedó en la calle y todavía no le pagan

Un vecino que tenía un carrito de comidas a la vera de la ruta 22 quedó casi en la calle. Todavía no recibió la indemnización que Vialidad Nacional le debía pagar.

Un vecino de Senillosa tuvo que abandonar su carrito de comidas y artesanías a la vera de la ruta 22, cuando Vialidad Nacional comenzó a realizar la Autovía Norte. Después, tuvo que dejar su casa porque el organismo nacional le expropió siete hectáreas para concluir uno de los rulos de esa obra. Por esa expropiación, en junio pasado le debían pagar una indemnización, que aún no se concretó, y hoy vive casi como un "indigente".

El tradicional puesto de comidas al paso y de artesanías de Pedro Bidevich , el hombre afectado, funcionó por 30 años en el kilómetro 1259 de la Ruta Nacional 22, entre Senillosa y Arroyito . Cuando Vialidad Nacional avanzó con la Autovía Norte lo indemnizó ya que a partir de allí se quedó sin trabajo. Pero luego siguió con la expropiación de las siete hectáreas dentro de su predio, situación por la que aún no recibió el monto acordado.

La abogada Anahí Ruarte explicó que cuando acordaron con Vialidad Nacional el pago por las tierras que eran propiedad de su representado, determinaron que la fecha para recibir la indemnización sería el 22 de junio de este año. Esto no ocurrió y el hombre todavía no puede concluir su nueva casa en el resto de las tierras que le quedaron de su propiedad.

WhatsApp Image 2023-10-18 at 11.44.45.jpeg El vecino de Senillosa que espera el pago de sus tierras por parte de Vialidad Nacional. Gentileza.

Según aseguró la letrada, hizo todos los reclamos y gestiones pertinentes ante la sede provincial de Vialidad Nacional y dijo que, si bien la atendieron muy bien, no lograron explicarle porqué aún no realizan la transferencia.

"El 22 de junio de este año Vialidad tenía que hacer la transferencia correspondiente por la adquisición de las siete hectáreas de un lote que le pertenece a mi asistido. El convenio se firmó en abril, ya estamos en octubre y esta transferencia no llega. El área de Gerencia de Finanzas de este organismo nacional es donde estaba el expediente, que nunca salió de ahí. Los daños que le están ocasionando a Pedro son irreparables", afirmó Ruarte en declaraciones a LU5.

Obra de la Autovía Norte: "Pasó un invierno durísimo"

Ruarte explicó que su representado se tuvo que mudar de su casa a una que está "a medio construir", por lo que pasó "un invierno durísimo". "Pensaba que en cuanto recibía el pago la terminaba, pero como Vialidad nunca le pagó no la pudo terminar", comentó la abogada, quien además informó a LMNeuquén que su hijo y nieta que vivían con él se tuvieron que alquilar en otro lugar, ya que no podían quedarse en esa precaria vivienda.

Sumado a esto, la letrada informó que no solo Bidevich es víctima de esta situación, sino que también la familia Conde sufrió una expropiación de sus tierras y aún espera recibir su indemnización. La abogada explicó que ambas familias son personas adultas, con problemas de salud y que por eso habían avanzado sin problemas en un acuerdo ya que no querían ir a un litigio. "Obviamente que ahora igualmente haremos las presentaciones correspondientes tras los daños y perjuicios que están recibiendo por las demoras de Vialidad", aclaró.

"Y una cosa que es gravísima, además, es que este organismo señalizó el sector como si el rulo ya estuviera terminado y no es así. Hubo muchos accidentes porque personas que no son de la zona siguen la señalización que no lleva a ninguna parte", denunció.