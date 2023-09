Video: así quedó la empresa de servicios petroleros que sufrió el incendio

En una recorrida realizada por LMN , un vecino contó que no todos fueron evacuados. "Nos dijeron que no nos quedemos, pero nosotros cuando vimos el fuego empezamos a ayudar a combatir las llamas. Teníamos miedo de perder todo. Después vinieron los bomberos que subieron desde a los techos para combatir el incendio".

casa dañadas por incendio de Trans Box 02.jpg

El incendio comenzó minutos antes de las 22 horas del martes, y requirió un importante trabajo por parte de los Bomberos de la Policía, como de los Voluntarios de Centenario, que se acercaron a colaborar en el operativo. "Nosotros nos fuimos como a las 2 y media de la mañana y todavía estaban trabajando en el enfriamiento", agregó el hombre.

Galpón colapsado

En el video al que tuvo acceso LMN se puede ver cómo el techo del galpón colapsó, al igual que las medianeras de las viviendas cercanas que quedaron pintadas de negro producto de la combustión.

Además de los destrozos, señalaron que había garrafas, vehículos y otros elementos, por lo que los vecinos creen que podría haber existido explosiones mayores.

Depósito destruido por el incendio en b Mariano Moreno

Aunque todavía no están determinadas las causas que desataron el incendio, quienes subieron a los techos de sus viviendas para ver los destrozos que quedaron, señalaron que vieron garrafas, por lo que no entendieron cómo no explotó todo, y a su vez agradecieron no tener que lamentar más destrozos.

En cuanto a las viviendas que padecieron roturas, los vecinos se encuentran a la espera de respuestas para ser arregladas.

casa dañadas por incendio de Trans Box 06.jpg

Qué dijo la empresa

Lucio Pérez, uno de los referentes de la firma, contó más temprano a LMN que el fuego afectó dos depósitos del complejo, pero no el sector de oficinas. "Ahora se está llevando adelante el proceso investigativo con el cual estamos colaborando. Desconocemos las causas y qué pudo haber pasado, estamos a la espera de las pericias del personal de policía y bomberos", manifestó, para luego aclarar que la operación de la empresa sigue normal.

Trans Box se dedica a brindar diferentes servicios para compañías energéticas y mineras como hotelería, mantenimiento, vigilancia, limpieza, parquización y catering "de alta calidad". Precisamente buena parte de las pérdidas que derivadas del incendio están vinculadas a ese rubro. Pérez contó que en uno de los depósitos afectados por el siniestro había herramientas gastronómicas como heladeras, freezer y amasadoras, mientras que en el otro, dedicado al sector de informática, había dispositivos que estaban siendo programados para una nueva prestación, además de un vehículo y neumáticos.

"No había líquidos inflamables acumulados, ni gases, combustibles, aceites, nada inflamable", remarcó al enfatizar que no había sustancias ni elementos que en un principio impliquen un riesgo de incendio. "Solamente teníamos materiales para nuestra actividad en comedores y vigilancia", agregó.