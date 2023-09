Qué dijo la empresa afectada por el incendio en barrio Mariano Moreno

En diálogo con LMNeuquén , Lucio Pérez, uno no de los referentes de la firma, contó que el fuego afectó dos depósitos del complejo, pero no el sector de oficinas. "Ahora se está llevando adelante el proceso investigativo con el cual estamos colaborando. Desconocemos las causas y qué pudo haber pasado, estamos a la espera de las pericias del personal de policía y bomberos", manifestó, para luego aclarar que la operación de la empresa sigue normal.

incendio en trans box (4).JPG Claudio Espinoza

"No había líquidos inflamables acumulados, ni gases, combustibles, aceites, nada inflamable", remarcó al enfatizar que no había sustancias ni elementos que en un principio impliquen un riesgo de incendio. "Solamente teníamos materiales para nuestra actividad en comedores y vigilancia", agregó. Sin tener aún un cálculo económico de los daños ocasionados, , Pérez lamentó: Supongo que no vamos a recuperar nada". "Está en proceso de elaboración un informe interno para saber qué cosas había y qué no, el stock", añadió.

El fuego se inició alrededor de las 22 de este martes 26 de septiembre. El personal de vigilancia dio la señal de alerta a los bomberos. Durante al menos una hora y media, seis dotaciones de Bomberos de la Policía más otras dos de Bomberos Voluntarios de Centenario, combatieron el fuego. Ante el alerta y la intensidad del humo, los vecinos tomaron la decisión de autoevacuarse. En el lugar trabajaron cinco ambulancias del SIEN para brindar asistencia. Sin embargo "no hubo ninguna persona lastimada ni afectada", subrayó Pérez.

Un cordón policial impedía acercarse a la manzana donde se encontraba el foco del incendio. Alrededor de la medianoche, el incendio había sido controlado y se realizaban las tareas de enfriamiento en el inmueble de barrio Mariano Moreno.

incendio en trans box (5).JPG Claudio Espinoza

El testigo contó que había “una casa comprometida donde vive un abuelo que está en silla de ruedas y que no lo encontraban, por eso era tanta la desesperación entre los vecinos”. Sin embargo, con el paso de los minutos se confirmó que no había ningún lesionado, salvo los efectos del humo tóxico.