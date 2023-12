Video: el desesperado pedido de ayuda para una víctima de violencia de género y su hijita

No pegó un ojo en toda la noche. Una vez más. Los gritos de una nena que pedía por favor que no le pegue más a su mamá la dejó en un estado de vigilia permanente, temiendo que pase lo peor. Dice que llamó varias veces a la Policía. Pero los gritos de la nena desesperada continuaron, porque los golpes a su mamá siguieron.

"Mi nombre es Lidia Lopez. Al lado mío vive un tipo muy violento, que violenta a su pareja . Alrededor de las 2:20 de la mañana, hoy (miércoles), llamo a la Policía porque hay una nena desesperada de ocho años gritando que le estaban pegando a su mamá y no la dejaban salir, que por favor llamen a la Policía . Viene la Policía y no hace nada", comenzó diciendo en el video.

No es la primera vez que llama a la Policía al escuchar los gritos de la nena o los golpes del agresor. Tampoco es la primera vez que recibe amenazas de parte del vecino. Algo parecido ocurrió para el Día del Padre y volvió a suceder en la madrugada de este miércoles.

"Volví a llamar a la Policía porque los ruidos se escuchaban hasta mi casa", denunció.

caso de violencia 01.png

También indicó que el hombre es violento y tiene antecedentes. La denunciante se mostró muy angustiada porque además de escuchar a la niña que ve cómo violentan a su madre, también resulta amedrentada por el agresor.

"A las 4 de la mañana tuve que soportar que el tipo quiera meter su auto en mi casa, acelerando, porque había llamado a la Policía. Y sí, llamé a la Policía porque hay una nena llorando pidiendo ayuda por su mamá. Estoy muy cansada, no me voy a dejar amedrentar, porque no le tengo miedo. Pero estoy muy cansada del abuso. Después nos matan, nos abusan, nos meten un tiro, nos violan y las exageradas somos nosotras. Estoy muy cansada, son las 4 de la mañana y tengo que bancar que este tipo violente a su familia y me violente a mí también", manifestó muy angustiada.

Una vecina denuncia violencia de género.mp4

Llorando dijo hacia el final que compartía este video porque no sabe qué más hacer. Si pasa algo quiero que sepan que este tipo es violento. Nadie hace nada", concluyó.

La militante del Partido Obrero y secretaria gremial de ATEN Capital, Patricia Jure, que replicó la historia en las redes, indicó a LMNeuquén que se solidarizó con la vecina para colaborar con la difusión, lo mismo que algunas organizaciones feministas como la Multisectorial de Mujeres. Solicitaron que el Estado intervenga ya. "Hasta ahora, nadie intervino del Estado", sostuvo Jure.