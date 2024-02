Video: el emotivo homenaje al marinero de 102 años y que vive en el Alto Valle

Lolo es un ex miembro de la Armada Argentina y el "más longevo" de Argentina. La historia de este abuelo de Cipolletti.

Ya no escucha bien por sus dañados oídos, pero siente a través de su noble corazón. Ese que latió más fuerte que nunca por un emocionante homenaje.

image.png

En Punta Alta, partido de Coronel Rosales, donde se encuentra la Base Naval Puerto Belgrano, fue reconocido como el marinero "más antiguo" y todo el Barrio Del Trabajo estalló de alegría y orgullo.

Debe tener 3 años más...

Ariela Bravo repasa la ejemplar historia de su padre, en declaraciones a LM Cipolletti. "Según el documento nació en el año 1921, pero sus hermanas dicen que debe tener unos 3 años más... Oriundo de Barda del Medio, se radicó muy joven en Cipolletti, específicamente en el barrio Del Trabajo, donde tiene su casa desde ese tiempo", cuenta quien lo tiene a cargo desde que falleció su madre, la esposa de Lolo.

Abuelo cipoleño viaja a la armada Argentina.mp4

Seguidamente describe a su padre: "Albañil de profesión, solidario, muy participativo, de colaborar con actividades que vieron crecer a ese barrio, como la creación del Centro de Salud, las mejoras que se hacían en las escuelas. Siempre fue muy querido por los vecinos, siempre dispuesto a ayudar o colaborar", lo destaca.

image.png

"Hace 2 años mi mamá falleció, soy única hija y vive conmigo. Está totalmente lúcido, dentro de sus posibilidades trata de mantener sus actividades de la vida cotidiana solo, como dormir, vestirse, comer, ir al baño, tiene una buena calidad de vida y espero que la siga teniendo hasta el momento que decida partir. Es muy sociable, la pérdida de la audición lo limita un poco pero no le impide estar siempre contando anécdotas de su larga vida", agrega con una sonrisa.

Cómo se lo explicaron

"Como es sordo, no iba a escuchar el discurso y no iba a entender. Entonces el video se lo hicimos el día anterior, le imprimí en la compu una hoja para que supiera y pudiera leerlas. También de la Armada me mandaron lo que iban a decirle el día previo. Fue un acto muy emotivo, es un título honorífico, él reunía las condiciones por ser el más longevo. Imaginate, hizo la Marina en el 42. Ya habíamos visitado el Museo de la Armada porque hizo el servicio ahí en Puerto Belgrano. Está feliz", finaliza la mujer.

Lolo, el marinero más antiguo, un grande de verdad.