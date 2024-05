Video: qué haría Benito si se gana el Loto, simpáticas confesiones y un pedido

Benito El divertido ping pong le sacó una sonrisa al gran Benito. Foto Antonio Spagnuolo.

No obstante, luego amplió la respuesta y admitió "si es mucha guita la que me gano, una vivienda también podría ser". Es decir, de alguna manera y pese a sus convicciones dejó entrever le gustaría tener su propio hogar.

"¿A dónde llevaría a la mujer que me gusta mucho a cenar? A alguna confitería de por acá del centro, conozco muchas", sacó chapa para seguidamente reconocer que "tuve muchas novias" a lo largo de su particular vida.

El tema de la barba blanca larga genera mucha curiosidad entre los vecinos y los niños que lo cruzan por la calle. A propósito reveló: "Me afeito cada tanto, ahora hace mucho, va en realidad no tanto para mí, unos 4 ó 5 meses -risas-. Ahora me la estoy dejando linda. Pasa que no tengo baño, ni agua en el canal de riego donde paro...", confió quien vive “por calle Venezuela, cerca de Circunvalación, a la orilla del canal, tengo un par de colchones, duermo por ahí”.

Vagabundo cipoleño Benito.mp4

¿Si tengo ganas de pegarme una ducha? En otro momento sí, ahora no porque se viene el frío. Hay que tirar así nomás", reveló en la continuidad de la descontracturada charla.

Por último, hizo un pedido especial a la comunidad. Así como la otra vez por intermedio del diario se le consiguió calzado, ahora lo que necesita este entrañable vecino es el "pantalón, se me está rompiendo, está bueno todavía pero necesitaría cambiarlo. Tengo talle 48", precisó mientras mostraba su prenda rota.

Benito es de Boca pero, como todos, él también sueña con ser millonario algún día. La esperanza es lo último que se pierde.

Otras confesiones del popular Benito

En la nota anterior, expresó con nostalgia que “me crié en el barrio Don Bosco, toda una vida en esta ciudad. Recuerdo los carnavales, también que jugaba al fútbol. Cada tanto algún recuerdo se me viene a la mente”.

"Me gusta la libertad", confesó en aquella oportunidad y por si hiciera falta.

Por último, agradeció a “la gente, que siempre me ayuda, la verdad no soy de hablar mucho pero no tengo palabras, gracias de corazón”. Benito, un grande de la ciudad.