Video: un CEO al borde del llanto contó una anécdota que marcó a su familia

"Había una vez en Italia una pareja: un hombre y una mujer que estaban en la Baja Italia", inició el relato el ingeniero químico de la Universidad Nacional de La Plata que cuenta con un Master of Science en Ingeniería del Petróleo de la Universidad de Texas en Austin.

La migración de la familia del CEO

"Ese hombre tuvo que ir a la primera línea en la Primera Guerra Mundial y una granada lo enterró vivo. Esa persona fue sacada por el que estaba en el frente con él y tuvo que empezar a hablar de nuevo", contó Marín, conteniendo la emoción para no entregarle la voz.

"A su vez, la otra persona, una mujer que tenía 11 hermanos, que también fueron a la primera línea y no murió ninguno. Cuando volvieron a ese pueblo, en la Baja Italia, dijeron que no iban a volver a ir a una Segunda Guerra Mundial, porque la probabilidad de ir y no volver era muy alta", continuó el experimentado directivo petrolero formado en las filas de Tecpetrol, dueña del yacimiento que más gas entrega: Fortín de Piedra.

"Tomaron el último barco de Nápoles a dónde iba y llegaron a Ensenada, La Plata", resumió.

Y luego amplió sobre los primeros pasos de la familia en su nuevo hogar: "Esa chica cuando vino a la Argentina tenía 11 o 14 años, nunca había comido chocolate en su vida, cuando entró a una casa que era muy humilde se encontró con una letrina y cuando salió les dijo tenemos que trabajar todos porque nos merecemos un inodoro. Para mí fue el mayor mérito porque me marcó a mí como persona".

Y al final, evidentemente emocionado completó la trama de la anécdota: "Esa chica es mi vieja, la señora es mi abuela y el tipo es mi abuelo".

El presidente de YPF venía de participar en actividades de primer orden de la AOG Patagonia cuando entregó el relato de su historia familiar.

Los antepasados inmediatos de Marín fueron parte de una ola de inmigración que trajo a la Argentina a unos 850 mil italianos desde 1921 hasta 1947, de los cuales 455.000 se quedaron. No fueron los primeros italianos en llegar más o menos en masa a la Argentina.

Los resultados del Censo Nacional de 1869 arrojaron que había unos 71.500 italianos viviendo en el país. Después del censo, la inmigración se aceleró y perduró en altos niveles hasta los '70 del siglo XX.