Video: Un conductor terminó en la vereda y arrasó con todo

"El conductor no tuvo lesiones. Se fue como si nada y no quiso recibir ayuda. Estaba alterado", contaron los vecinos. La sacaron baratas él y los transeúntes, aunque no así la vegetación del lugar que sufrió la peor parte.

Qué dijo el chofer del camión que chocó el puente

Otro video que en las últimas horas se hizo viral fue el del camión atascado en el puente ferroviario e intentando una y otra vez, en vano, atravesarlo en dirección a la Ruta 151. Esto encendió la polémica justo en la semana en que debutó la prohibición de la circulación de los camiones de gran porte por la avenida Circunvalación...

El hecho parece haber marcado el puntapié inicial del tira y afloje con las empresas transportistas que ya ponen el grito en el cielo por la disposición, así como también por las “excesivas multas”.

En ese contexto y al contar su versión a LM Cipolletti, el conductor del camión le atribuyó toda la responsabilidad al personal de “Tránsito” que conforme a las nuevas normas le impidió avanzar por Circunvalación y lamentó la “difamación pública” de la que asegura ser víctima “y de la empresa a la que represento”.

“Soy de Buenos Aires, nunca tuve ningún problema en mi laburo y ayer -por este lunes- tampoco. No es verdad que me cansé de chocar el puente como afirman los medios, las imágenes son claras. El puente está bajo, por debajo de las medidas reglamentarias y como desde Tránsito no me permitieron continuar por Circunvalación y me enviaron hacia allí, dije ‘voy a probar’ porque no tenía opciones para llegar a Neuquén, que era el destino a donde llevaba la mercadería”, explicó Nicolás, el camionero que lejos de esconderse optó por hacer su descargo público.

En su relato el trabajador siempre cargó las tintas contra los encargados de la seguridad vial y a la vez se mostró en desacuerdo con la cobertura periodística del suceso.

“Y te digo más, de Tránsito cuando les avisé que por ahí el camión no pasaba el puente, me dijeron de mala manera ‘probá, si no volvé a Buenos Aires…”, denunció molesto con “las formas” de los inspectores.

“Entonces, encaré para el puente y en el video se ve un muchacho atrás mío que venía caminando por las dudas; la idea era que él me guiara, lo cual demuestra que iba precavido y con cuidado, no es que me cansé de chocarlo. Dicho y hecho, encaré el puente y vi que no pasaba, mi compañero me dijo ‘dale para atrás’ y así hice. Nunca lo choqué al puente ni me lo llevé puesto a toda velocidad”, agregó, pese que a través de la cámara del Municipio se registró que avanzó más de una vez hasta hacer tope con la base del puente.

Desde Aduana Neuquén, donde se encontraba con los trámites de rigor, se refirió por último a los inconvenientes que trajo aparejado el episodio del puente.

“Llegué 3 horas más tarde con el pedido que debía entregar al cliente en Parque Industrial, me esperaban a las 17 y arribé a las 20. Pero acá el tema pasa por la difamación a mí y a la empresa. Yo como chofer doy la cara, me estoy comiendo un garrón, comentarios diciendo cualquier cosa”, manifestó.