Video viral, bronca y clausura por fiestas electrónicas en el camping del Lago Falkner

El chef barilochense Paco Almeida compartió parte de un video que los propios turistas publicaron en sus cuentas de TikTok. "Estos nabos no aprenden más, todos los años lo mismo… QUE PARTE NO SE ENTIENDE QUE EL CAMPING DE LAGO FALKNER ESTÁ METIDO ADENTRO DE UN PARQUE NACIONAL??? Es un AREA PROTEGIDA con flora y fauna en peligro de extinción. Que se vayan con su mugre a otro lado HABILITADO", publicó en la red social X (ex Twitter).