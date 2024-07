Volvían de atender un reclamo y se cruzaron a un cóndor que voló a pocos metros de la tierra

Cóndor cerca de Andacollo.jpg El vuelo del cóndor es un espectáculo único que pocos tiene el privilegio de ver.

Sorprendidos frenaron, se orillaron y, con cierto temor debido al tamaño imponente del animal, descendieron para poder apreciarlo más de cerca. "Sacamos los teléfonos y empezamos a filmar porque era impresionante, nunca habíamos visto un cóndor tan de cerca, porque sabemos que ellos no se acercan a las personas", observó.

El animal voló a pocos metros de distancia de ellos, hasta pasó por sobre sus cabezas en más de una oportunidad. "Es impresionante, indescriptible, es muy grande y cuando abre las alas es enorme... y así pasaba sobre nuestras cabezas", contó.

Pero esto no fue todo, sino que descendió a pocos metros de ellos y se sentó a contemplar el horizonte, tanto Andrés como su compañero se acercaron para poder verlo de cerca, pero esto no lo perturbo y se quedó durante algunos minutos allí. "No estaba solo, había como cinco más, pero ellos estaban más lejos, no se acercaron", aseguró.

Cóndor voló a pocos metros de la tierra

Luego de descansar unos minutos volvió a emprender el vuelo y se acercó a los otros animales que lo esperaban. "No sabemos para donde se habrán ido porque nosotros volvemos a Andacollo, pero fue una experiencia única, hermosa", señaló.

Los santuarios para el cóndor: las Áreas Protegidas

En junio del 2023 el Gobierno de Neuquén declaró a sus Áreas Naturales Protegidas como Santuarios para el cóndor andino e inició una campaña de capacitación y abastecimiento para los guardafaunas, con el objetivo de que estos puedan tratar las diferentes situaciones que se presenten.

Es por ello que en todas las Áreas Protegidas de la provincia hay distribución de cóndores. “En Neuquén incluso hay condoreras, algunas registradas, otras no. Estos son lugares donde los cóndores descansan y se reponen después de viajar distancias enormes porque son las aves voladoras más grandes del mundo y cubren distancias enormes”, informó en ese momento Luis Jacome, director del Proyecto Conservación del Cóndor Andino de la Fundación Bioandina.

Cóndor cerca de Andacollo (1).jpg

En los santuarios realizan conteos simultáneos en distintos puntos para conocer un aproximado de la cantidad de cóndores, su edad y sexo para elaborar medidas que permitan su protección.

El cóndor, en peligro de extinción

El Cóndor Andino está amenazado a nivel nacional. En otros países incluso ya está extinto. “Los cóndores vivían a lo largo de la Cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta Tierra del Fuego se encuentran sus poblaciones naturales. Sin embargo, en Venezuela se lo declaró extinto en el año 1965. Mientras que, en Colombia y Ecuador están en peligro crítico de conservación. Están prácticamente desapareciendo”, informó.

"La supervivencia del Cóndor depende para su supervivencia de las acciones humanas que se lleven a cabo para la conservación”, recalcó. De las 14 provincias andinas de Argentina, 8 tienen santuarios para los cóndores en sus Áreas Naturales, esperan que en los próximos meses todas puedan adherirse a esta medida.