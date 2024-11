Volvieron las nevadas y el Paso Internacional Pino Hachado tuvo que cerrar

nevadas cierre del paso internacional pino hachado.jpg

En tanto, no solo continuarán las nevadas con descenso de temperatura, sino también el viento con ráfagas considerables, lo que trae consigo la formación de viento blanco en el sector. Ante esto, las autoridades pidieron no circular hacia Pino Hachado en caso de no ser de extrema necesidad.

Esta inesperada nevada primaveral se da a tan solo una semana de otra impresionante precipitación nívea ocurrida en la zona del cruce internacional Mamuil Malal, que este domingo tampoco pudo operar por un desperfecto eléctrico del lado chileno, por lo que muchos turistas argentinos quedaron varados en el vecino país hasta que esto se solucione.

Recomendaciones a tener en cuenta para minimizar accidentes

Pese a que la principal recomendación es no conducir por rutas en las que hay precipitaciones, en caso de tener que hacerlo impostergablemente, los conductores tienen que respetar siempre las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad establecidos por normativa, no tomar alcohol antes de manejar y no perder la atención al camino por distracciones como el uso del teléfono celular.

Comunicado de Vialidad Nacional- Paso Internacional Pino Hachado cerrado

Además, es importante -y obligatorio- trasladarse con la documentación requerida y que todos los ocupantes de los vehículos utilicen el cinturón de seguridad correctamente ajustado, abrochado y la silla infantil para los menores de 10 años. Es indispensable:

No intentar caminar a la intemperie;

Informarse en Vialidad Nacional, el estado de rutas nacionales, provinciales, y caminos;

Informarse en el Servicio Meteorológico Nacional sobre pronósticos y estados de alerta;

Mantenerse informado por las autoridades.

Se solicita evitar circular por la banquina, excepto en casos de extrema necesidad.

Verificar las condiciones del vehículo: anticongelante, cadenas, luces, la altura del auto y el camino a recorrer.

Las bajas temperaturas y heladas dejan grandes manchones de hielo que no son visibles, pero sí pueden ser fatales. Tener precaución en los lugares de sombras sobre las rutas y ante algún inconveniente colocar las balizas a 50 o 60 metros del auto.