¿Vuelven los cortes de ruta en Senillosa?: ATE y el Municipio están lejos de un acuerdo

La negociación del conflicto sindical en la órbita municipal de Senillosa pasó a un cuarto intermedio con las partes lejos de llegar a un punto en común. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) pide recomposición de haberes desde hace rato, pero la Municipalidad dice que no alcanzan los fondos y el auxilio de la Provincia no llegó en la forma que salve el conflicto.

La discusión salarial causó cortes de ruta , que quedaron suspendidos para darle lugar a las negociaciones en marcha, pero que la conducción de ATE en la localidad avisó que reactivará si no hay acuerdo con las autoridades. En la negociación está sentado el municipio y el gremio con la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia en el medio.

Senillosa, escenario complejo

En declaraciones a LU5, el sindicalista aseguró que lo que ha cambiado es que "antes los desequilibrios del Municipio los asumía el gobierno de la Provincia y ahora eso no está".

Senillosa ATE corte de Ruta (23).JPG Claudio Espinoza

Consideró que la discusión transcurrió hasta ahora sin mayores avances, mientras que "la solución de fondo, que es que los compañeros se vayan con algo de plata en los bolsillos, no está llegando".

La trama de la negociación salarial de Senillosa presenta una complejidad particular. Un dato distintivo: el titular de la seccional de ATE aseguró que no es aceptable una salida con un acuerdo de actualización salarial por IPC porque "los salarios pierden" con ese formato, sobre todo "porque la actualización no es acumulativa".

intendente de senillosa lucas paez

El intendente Lucas Páez definió el escenario cuando empezaba la negociación con la suspensión de las acciones sindicales directas mientras tanto: “Es un contexto bastante complejo porque la municipalidad no cuenta con el recurso como para dar un aumento como están solicitando de un 70 por ciento. Tampoco tiene la posibilidad de integrar gente a la planta permanente, que fue uno de los primeros pedidos que se hicieron”.

Sorasio argumentó su postura frente a la actualización por IPC: "En los seis años que lleva el IPC, los trabajadores perdieron 10 puntos de poder adquisitivo por no ser acumulativo el cálculo".

El gremialista partió en la discusión con la base de que "el 75% de los municipios tienen esa problemática (con la actualización salarial por IPC), tienen que tocar eso con una medida especial, porque Plottier o El Chocón tienen básicos todavía más bajos que los de Senillosa", explicó.

Sueldos bajos

Los salarios básicos de los municipales oscilan entre 380 y 460 mil pesos, y los acuerdos por IPC sólo ayudan a sostener el poder adquisitivo frente a la inflación, aunque no incrementa la base para el cálculo.

Por otro lado, Sorasio aseguró que hay 188 personas que tienen programas municipales, por lo que se acordó un pago mínimo de 100 mil pesos para los que no ofrecen contraprestación. Los que prestan tareas para la Municipalidad tendrán un pago mínimo de 200 mil pesos y una jornada máxima de 4 horas por día.