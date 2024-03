Wila, el chofer de ambulancia que le pone pasión y folclore a la Avenida Argentina

Se llama Oscar Vergara, de 55 años. Pero la gente lo conoce mejor como Wila . No es el "wila" de los pozos petroleros, pero reconoce que mucho antes de tener un trabajo estable se ganaba la vida con todo tipo de changas . Fue ayudante de albañil, gasista y cargó mudanzas. Hace 10 años, ingresó a trabajar al Hospital Regional Neuquén . Dice que empezó como mucamo. Luego, camillero; y desde hace nueve años, cubre emergencias y otros traslados como chofer de ambulancia . "Agradecido con la vida que me da la posibilidad de tener un trabajo estable y sostener a mi familia ", confiesa.

Hace unos cinco años atrás, se fue al Paseo de la Costa con un parlante y una computadora para bailar folclore y compartir su pasión con otra gente. Cisneros y Democracia, entre La Pampa y Leguizamón. Ahí bailaba con otras personas las horas de carga que tenía el bafle. Pero tenía la contra de que no había electricidad en el lugar. Y la convocatoria se hizo más y más grande. " Se nos hizo chico el lugar y tuvimos que trasladarnos hasta los Arcos Romanos" , contó. Luego la s peñas se mudaron a la plazoleta de la Avenida Argentina y Juan B. Justo , con mejores condiciones para que los vecinos y vecinas de esta ciudad puedan vivir su pasión por el folclore.

"Trato de ponerle onda. Yo vivo con mi hijo de 15 años que tiene autismo. Lo llevo a su escuela, a su terapia, y mi cable a tierra es el folclore. Con eso canalizo mis problemas. En la ambulancia, vamos a ver a los pacientes que hacen diálisis cuatro horas. Pacientes oncológicos también. Es duro. Por eso, cuando hacemos estas peñas, ver que la gente está bailando me hace muy feliz", comentó.

En una entrevista con LMNeuquén, Oscar abrió su corazón para contar un pedacito de su historia y una pasión que comparte mucha gente: el folclore.

"Hay mucha pasión, muchísima. En el Valle pasa algo que es atípico. En el noroeste del país, si viene un artista consagrado, como Raly (Barrionuevo) o los Coplanacu, la gente mira al artista. Acá, está bailando debajo del escenario. Se vive mucho el folclore. La Avenida Argentina se llena y es re lindo ver cómo las personas disfrutan de la música y la danza, son muy apasionadas", reconoció Wila.

No hay una ruta marcada en el folclore. Todo depende del lugar, del próximo evento, de la invitación que reciba la Peña del Wila. Hace poco, el grupo de personas que lo acompaña se trasladó hasta Santos Tomás, el pequeño pueblo neuquino del que brota una vertiente de agua natural. El viaje hasta allá fue a pulmón y con una cuota importante de amor por el arte. Entre todos pagaron el combustible, se alojaron en un polideportivo y la gente del lugar los recibió con mucha alegría.

Compartieron un grato momento en la plaza del Bicentenario, donde varios vecinos y vecinas se sumaron para bailar al aire libre alguna zamba y disfrutar también del canto del amigo Carlos Mussi. "Hermoso fin de semana en Santo Tomás, disfrutando del folclore. Llevamos nuestro ciclo de peñas al interior donde seguimos cosechando amigos", reza el posteo que hizo Wila en su muro de Facebook.

Las peñas de Wila son así, al aire libre y gratuitas. Todos suman su granito de arena, con el sonido, la luz y la decoración. Por ahí se acoplan otros artistas.

Se viene el Tercer Festival Patagónico de Zamba 2024

Ahora mismo, Oscar Vergara y toda la gente que está detrás de La Peña del Wila, la peña que baila, organizan el Tercer Festival Patagónico de Zamba 2024. Un evento totalmente gratuito que convocará a 23 grupos de canto y 21 grupos de danza, de distintas localidades de Río Negro y Neuquén. Será el 5, 6 y 7 de abril próximos, en el Complejo de la Casa de las Leyes, ubicada en las calles Libertad y Olascoaga.

"Todo lo que hacemos es gratuito para el público en general. Van muchas familias, con sus reposeras y mates, y pasamos una tarde de danza. Tengo un grupo de gente que me acompaña mucho, gente que está hace años bailando y que me ayuda a cargar los equipos, a poner el sonido, la luz, la decoración. Hoy está todo difícil y no todas las familias tienen plata para pagar una peña", advirtió.

Uno de los momentos clave del evento será la vigilia que realizarán el sábado 6 de abril, para recibir el día en homenaje a la zamba que representa tanto a los folcloristas.

Entre los artistas y grupos que estarán presentes en el festival, Vergara mencionó a Monica Neu (Neuquén capital), Jona Muñoz (Cipolletti), Cristian Vergara (Neuquén capital), Los Berbel, La Siembra (Cinco Saltos), Mutisia (Neuquén capital), Grupo Raíces (Fernández Oro), De Norte a Sur-(Neuquén capital), Dúo de La Misma Sangre (Neuquén Capital), José Rosas (San Martin de los Andes), Son&dos (Neuquén capital), Semillas De Tradición (Fernández Oro), Sandru Araujo (Neuquén capital), Los Compadres del Cardón (Neuquén capital), Tracus Vivo (Neuquén capital), Cesar Mendoz Lara (Neuquén capital), Maximiliano Ibanez (Plottier), Dúo Zapata (Picún Leufú), Trasnochado Criollo (Allen), Florindo Blanco (San Martin de los Andes), Alfredo Segovia (Neuquén).