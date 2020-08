Neuquina varada en Temuco denunció que le usurparon la casa

En declaraciones a LU5, Linco Clavería explicó que el 11 de marzo salió rumbo a Temuco para acompañar a su madre de edad avanzada. Iban solo por una semana y volvían a Neuquén. "Pero nos agarró la cuarentena y no pudimos hacer nada para volver", aseguró la vecina.

"Cuando quisimos volver de Temuco habían cerrado la frontera y no pudimos. Y ahora me entero que se me metieron en mi casa y me quiero volver aunque sea caminando", lanzó desesperada Berta.

Según explicó la mujer, del primer micro de repatriados se enteró tarde y cuando quiso anotarse ya no se lo permitieron. Desde entonces está en comunicación con el personal del Consulado argentino en Concepción desde donde "no" le dan respuestas.

"Me dieron mil vueltas, en un momento me dijeron que si hay alguien que me lleve hasta la frontera y otra persona que me espere del lado argentino podía volver. Conseguí esas personas y a último momento me dijeron que no era viable", describió y añadió que en una oportunidad le dijeron que no se podía por el mal clima, y en otras directamente se lo negaron sin explicaciones.

Su situación se agravó cuando el miércoles pasado recibió la llamada de su papá y su hermana, quienes viven a unos metros de su casa del barrio Don Bosco y le avisan que había gente adentro. "Se metió una chica del barrio que es bastante jodida y con niños", describió sin consuelo.

Ante esta situación aseguró que su padre se acercó a la comisaría y radicó la denuncia pero que le dijeron que "no" podían hacer nada "hasta que la denuncia llegue a Fiscalía".

"Yo en esa casa vivo con mi hija, pero por estos días ella se quedó con su papá, pero ahora también está desesperada porque todas nuestras cosas están adentro", manifestó la mujer, quien además contó que su hermana vio cómo sacaban cosas por la noche de adentro de la casa por lo que no sabe si le robaron todo.