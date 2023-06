Se vivieron momentos de tensión y fuertes discusiones en el aeropuerto de Bariloche desde las 9, ya que las familias no podían regresar a Neuquén capital, como estaba estipulado. Se habla de un tema interno que no permite realizar esa ruta de regreso desde la ciudad rionegrina.

Algunos volvieron a Buenos Aires y tomarán otro vuelo de regreso a la capital de Neuquén y otros están esperando un colectivo o que las mismas familias vayan a buscarlos en vehículos particulares. Algunos pasajeros adelantaron que harán un reclamo a la empresa.

“Es una vergüenza total. Nos quieren hacer volver en colectivo o directamente a Buenos Aires, justo en el Día del Padre cuando nos están esperando las familias. A mí me estaban esperando para almorzar, como a muchos acá”, dijo a LMNeuquén un pasajero neuquino, entre furioso y desconsolado con la situación que le tocó vivir junto a otras 200 personas.

Supervisora Jet Smart.jpeg Personal de Je Smart en Bariloche explicó que el avión no iba a regresar a Neuquén.

El vuelo WJ 3448 había partido casi lleno desde Aeroparque, en un día normal, de fin de semana largo turístico. La mayoría de los pasajeros regresaba de un fin de semana en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para estar en el Alto Valle en el almuerzo familiar del Día del Padre.

Pero llegando a la ciudad de Neuquén, el vuelo no pudo aterrizar; el aeropuerto no se encontraba operativo por las condiciones climáticas de la densa niebla. El avión quedó dando vueltas por el término de media hora, de acuerdo al relato de los pasajeros, y luego la tripulación tomó la decisión de no aterrizar en Neuquén y desviar el vuelo hacia Bariloche.

“El avión dio cinco vueltas al lago Mari Menuco y se fue para Bariloche. Pero después daban las condiciones para volver a aterrizar. Estábamos esperando que nos lleven de vuelta a Neuquén, pero no, nadie se hizo cargo”, acotó el pasajero.

El avión salió con la mitad de los pasajeros, ya que muchos decidieron volverse a Buenos Aires por lo que no estarán en estas horas en Neuquén con sus familias. “Algunos se quedaron almorzando acá, pero nada, ni colectivos hay. Una situación que no pensábamos vivir jamás”, indicó el pasajero, que vive en Neuquén capital.

"Ahora en el aeropuerto, las condiciones cambiaron y podríamos materialmente volver a Neuquén desde Bariloche, pero el avión repostó combustible y nos quieren llevar a Buenos Aires y bueno, acá hay un lío grande. No queremos volver a Buenos Aires, sino que queremos volver a Neuquén. Una opción que nos dan es dejarnos acá en Bariloche, pero digamos, es muy desprolijo por parte de la empresa”, concluyó.