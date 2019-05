Nicole Neumann destrozó a Cubero por el videoclip con Viciconte: "Estamos grandes"

Cansada de este tema, cuando a la rubia le preguntaron por el videoclip en el programa, respondió: "Mientras no sean cosas en las que se expone por demás a mis hijas o que se las utilice para obtener seguidores o comentarios públicos, no me interesa para nada ni me afecta".

Con respecto a cómo viven Indiana, Allegra y Sienna la nueva exposición mediática de su papá, agregó: "Por suerte, gracias a Dios, tienen grupos lindos en el colegio y nunca les llegó nada de estas cosas. Ellas tampoco ven tele, salvo dibujitos animados".

Finalmente, Nicole concluyó con un comentario lapidario para su ex: "Estamos grandes igual, no tenemos 20 años".

