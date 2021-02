Nike presentó unas zapatillas que se ponen y quitan sin usar las manos

El desarrollo de las FlyEase comenzó hace más de tres años con un prototipo preliminar y hoy son una una realidad.

Según Tobie Hatfield, director senior de innovación para atletas de Nike, la inspiración surgió de varias áreas. Una de ellas tiene que ver con la forma en que muchas personas se quitan los zapatos antes de ingresar a casa. “En Asia, es tradicional quitarse los zapatos antes incluso de entrar por la puerta principal”, dice Hatfield.

Nike Go FlyEase | Behind the Design | Nike