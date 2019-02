"Yo no soy de aquellos que cuando uno persona vive tiene una mala imagen y cuando mueren pasan a santificarla. Para mí, sinceramente la muerte no la hace buena", expresó el lunes pasado en Todas las tardes, ciclo en donde trabaja como panelista.

“Es como decir, ojalá no pase, que el día de mañana muera Juan Darthés. ¿Fonzi lo va a llorar? No”, ejemplificó en forma irreverente.

"Yo no me reí de nadie. Yo lo lamento porque el hijo me parte el alma, para la hija más grande también es muy duro. Hasta para Ulises, que estaba todo el tiempo con ella", aclaró y añadió: "Yo soy una persona que dice la verdad y no soy políticamente correcta".

A su vez, Ninci desmintió que las lamentables publicaciones que circularon en las redes burlándose de la conductora radial sean de su autoría. "Muchos colegas nuestros que deberían investigar pensaban que ese Facebook era cierto. Este fin de semana en las redes sociales fui insultada por toda gente por las fotos de las copas de champagne, se usó el tuit que supuestamente había hecho yo. Ese tuit lo inventó Natacha Jaitt, que en paz descanse", manifestó haciendo alusión a un posteo que la mediática replicó en su cuenta de Twitter y que rezaba: "A Natacha Jaitt la van a descartar como Nisman".

La panelista remarcó que la única red social que maneja es Instagram. "Yo no tengo Facebook, esa cuenta es trucha. Tampoco tengo Twitter, mi cuenta se cerró el año pasado después de la comida en lo de Mirtha Legrand", recalcó.

Luego en diálogo con Los ángeles de la mañana, Ninci insistió en sus dichos y señaló: "Yo no soy hipócrita".

