"Yo sé que todo el mundo está esperando que yo hable. Sé que esto genera un morbo tremendo. Quiero decir que no hablé, no porque no pueda hacerlo, ni porque no pueda opinar porque tengo una opinión formada y criterio. No lo hago por una cuestión de respeto, yo creo que es una tragedia espantosa", sostuvo Yanina.

"Y me reservo la opinión porque todo lo que diga va a ser distorsionado. Natacha tenía dos hijos, una chica de 20 años, que es chica, y un niñito", agregó en referencia a Antonella Olivera -que vive en Rosario junto a su padre- y Valentino, de 12, fruto de la relación de la actriz y Adrián Yospe, que falleció en 2011.

"Cuando pasó todo lo que me pasó a mí, mi tema se trató con morbo, se divirtieron y se rieron, incluidos Natacha. Yo nunca le voy a pagar a nadie con la misma moneda ni quiero hacer leña del árbol caído porque lo que yo diga no suma. Me lo guardo para mí", continuó.

Latorre también se refirió a quienes la criticaron por haber asistido al programa. "Hay gente que me sigue bardeando, que estoy muda.. No soy cagona, no estoy muda. Soy un ser de bien y me voy a portar con la misma dignidad que me porté desde el primer día porque yo nunca en la vida hablé", afirmó.

"No molestemos a los hijos de Natacha porque lo que yo diga no suma. Lo vi muy bien a Ulises (en referencia al móvil que brindó el hermano de la conductora minutos antes), creo que está focalizado y ojalá pueda encontrar justicia por su hermana. Lo digo realmente de corazón. Y que Natacha encuentre la paz", manifestó.

"No quiero hacer un circo de esto porque es la muerte de una mujer joven que no la pasaban bien", concluyó.

Acto seguido, Evelyn le preguntó sobre el "Buen día rufianes" que publicó el sábado a la mañana en Twitter (como todos los días) luego de que se conociera la noticia de la muerte de Natacha.

¿Evelyn por qué decís esto? ¿Qué llamo la atención, si hace 10 años que lo hago? Te sumás a la prensa amarilla", replicó Latorre entre ofendida y sorprendida. "Y a mi me llamó la atención..", se sinceró la ex pareja de Fabián Doman y desató la indignación de la panelista que le contestó: "Eso demuestra lo que sos como compañera".

"Fue un fin de semana realmente espantoso de mujeres", plantó Von Brocke, mientras Andrea Taboada la interrumpía diciéndoles: "Sos nefasta".

Luego de recalcar que ella estaba a cargo de la conducción, Evelyn continuó: "Todas peleadas en las redes, tanto el colectivo de Actrices, contra Mercedes Ninci, contra Yanina. Hemos dado un dado un mensaje patético como mujeres que realmente deja muchísimo que desear".

"Está hablando de cuidar a los hijos y vos haces comentarios desubicados", lanzó con furia Taboada. "Nefasta, mucho que desear dejas", añadió.

"Realmente me hubiera gustado una muerte digna para Natacha y no toda esta pelea que hubo en las redes y te acompaño Yanina en defender a su familia y a los hijos", cerró Von Brocke.

Horas antes, a través de su cuenta de Twitter, Yanina desmintió un posteo que se hizo desde una cuenta falta con su nombre.

Embed En cuanto al tw q esta circulando, y q un enfermo armo para molestarme. Esta demas decir q es falso! Y ademas el boludo q lo escribio ni sabe truchar! Me puso la cuenta verificada y yo no la tengo verificada. Y todos los genios q me acosan por no hacer nada...vayanse a la mierda! — Yanina Latorre (@yanilatorre) 25 de febrero de 2019

