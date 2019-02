"No hay enojos ante el dolor"

“Cuánta hipocresía”; “No aclares que oscurece”, “El cinismo hecho persona”, “Mejor es mantenerse callado. No hay nada que lamentes aquí”, fueron algunos de los comentarios que le llegaron.

El enfrentamiento entre Jaitt y Rial se recrudeció cuando, en medio de las denuncias de More contra su padre, la conductora apoyó a la joven y difundió audios en los que el intruso discutía en forma agresiva con su hija.

Silencio: Yanina latorre no habló sobre el tema, aunque fue criticada por saludar a sus seguidores en twitter.

El escándalo de Ninci

Apenas se conoció la muerte de Natacha, Mercedes Ninci, la periodista que la había demandado por calumnias e injurias, fue lapidaria. “Lo lamento por su hija y su familia, no por ella. Su muerte no me produce nada. Nunca le creí lo de la violación. Era una mujer impura”, agregó y cosechó un fuerte repudio en Twitter.

Dolores Fonzi se defendió y repudió a Ninci y a Ventura

Tras replicar un comunicado de Actrices Argentinas en el que el colectivo feminista pide que se esclaresca la muerte de Natacha y repudia la utilización morbosa de su imagen, Dolores Fonzi salió al cruce de Luis Ventura (difundió la foto del cuerpo) y Mercedes Ninci. “Repudio total a Ventura, Ninci, los medios que la acusan de loca denunciante y todos los que señalan desde sus casas lo que se tendría que haber hecho. Natacha es denunciante en una causa que incomoda e involucra a muchos”, remarcó. Luego, ante las críticas que recibió la organización por no apoyar a Natacha (incluso ella se había quejado al respecto), Fonzi defendió al colectivo al señalar que la mediática “fue contenida por dos compañeras que se dedicaron a tranquilizarla y acompañarla”