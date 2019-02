Fue un día antes del otro mensaje que dejó fijado y que se hizo viral ayer luego de su muerte: "AVISO. no me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro. Así que, si eso pasa, NO FUI. Guarden tweet".

La semana anterior a esos dos mensajes, Natacha había estado en el programa de Mirtha Legrand, cuando discutió con Mercedes Ninci por una presunta red de pedofilia de famosos y hasta vinculados con los abusos denunciados en el club Independiente.

