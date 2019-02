Para ello basó sus palabras en el libro Natacha del autor Luis Pescetti. En el libro cuentan de una chica divertida y preguntona y que tiene miles de anécdotas.

Hace más de 20 años Luis Pescetti escribió una hermosa serie de cuentos para Natacha.

Natacha tiene una mamá que inventa cuentos de monstruos. Nuestra Natacha denunciaba a esos monstruos, los exhibía y al hacerlo despertaba el odio de una sociedad a la que le molesta la develación del secreto y más si viene de la palabra impugnada de una “mala mujer”.

Molesta más nombrar a quien compra cuerpos vulnerables porque se supone que son personas honorables, políticos, jueces, periodistas, curas, abogados. La “mala mujer” no importa, su palabra no importa, si fue violada no importa, seguro se lo tenía merecido, su muerte tampoco importa –como dijo una mala periodista.

Casi nadie la acompañó en sus denuncias, ahora su nombre será usado por todos los medios, Natacha esto, Natacha aquello, ahora hurgan en su muerte como si les hubiera importado su vida.

Natacha merece que se investigue su muerte y cada una de sus denuncias porque el mercado proxeneta se nutre de personas “honorables”. En los últimos años viene embistiendo como un perro furioso porque le quitan la carne, se infiltra, genera su propia ideología y mata.

Natacha no era una santa, era una persona real, con todas las secuelas que la prostitución deja en el cuerpo y la psiquis de sus víctimas. Así comienza el libro Natacha:

—Mamá, me voy a un lugar a hacer una cosa.

— ¿Adónde te vas?

—A un lugar... que queda por allá.

—Por allá, ¿es lejos?

—No... más o menos, no tan lejos;

Adiós Natacha

