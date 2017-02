No alcanzó a frenar y chocó contra una Hilux: una mujer resultó con heridas leves

Una mujer resultó con heridas leves tras chocar de atrás contra una Toyota Hilux perteneciente a una empresa de electricidad, en Junín de los Andes.

Según contó Matías, el conductor del Duna en donde la mujer iba de acompañante, la camioneta frenó de forma brusca y, por eso, la impactó de atrás. "No sé si fue por el tractor que frenó de golpe, yo frené pero se me arrastró el auto y no lo pude parar", explicó y dijo que "unos kilómetros antes la camioneta se venía desviando y se fue a la banquina".

Producto del impacto, la mujer chocó su cabeza contra el parabrisas y se golpeó fuertemente, por lo que fue derivada al hospital local, donde ya le dieron alta. Se supo que la camioneta, en la que iban cuatro ocupantes, tenía el seguro vencido y pertenece a una empresa de electricidad.

El choque se produjo en Ruta 40 y Salvador Asmar, alrededor de las 17.30.