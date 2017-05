No aprobó la relación y les pegó a su hija y a su yerno

El martes se realizó una audiencia en la que el juez Mauricio Zabala avaló un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, y acusó al padre por lesiones graves, robo simple y lesiones leves calificadas por el vínculo. En lo que respecta al hermano de la adolescente, el magistrado le formuló cargos por lesiones graves y robo simple.

La violencia se desató el 15 de enero de 2016, en una vivienda de familia ubicada en el barrio Almafuerte. Allí, el padre y su hijo se habrían encontrado con la chica y su novio, de 30 años, y las agresiones no se hicieron esperar.

547 días deberá cumplir el padre por pegarles. El hombre de 50 años deberá cumplir un año y medio de prisión en suspenso y su hijo, quien lo ayudó a golpear al yerno, un año. La adolescente volvió a vivir a su casa.

De la cantidad de golpes de puño y puntapiés que recibió el joven, terminó con una fractura en un brazo, por lo que tuvo que ser enyesado. En el momento del ataque, el papá de la adolescente cambió el foco de su agresión, tomó una varilla y también golpeó a su hija. Luego, junto con el hermano de la víctima le habrían sustraído dinero al novio, aunque esto no logró comprobarse.

El fiscal Gustavo Mastracci indicó, durante la audiencia, que ninguno de los agresores registraba antecedentes penales. Además, manifestó que la joven no quería continuar con la acción penal contra su padre, por lo que avaló el acuerdo. Las heridas que sufrió la adolescente debido a la violencia ejercida por parte de su papá no superaron el mes, por lo que para la ley son lesiones leves. La joven volvió a vivir en su casa. En cuanto a la suspensión de juicio a prueba, las partes acordaron un año y medio para el padre, y un año para el hermano (ver recuadro). Ambos acusados, de nacionalidad boliviana, afirmaron aceptar y comprender el acuerdo. En tanto, el joven de 30 no se presentó al debate.

Juicio a prueba

Los términos del acuerdo

Durante la audiencia, la defensora Natalia Peloso planteó los requisitos del acuerdo.

En lo que respecta al padre de la joven, la defensa señaló que el hombre se comprometió a realizar 100 horas de tareas comunitarias en la institución que le sea designada, por el término de un año y medio.

Además, el acusado deberá presentarse cada cuatro meses ante la Justicia, como así también fijar domicilio y no cometer nuevos delitos.

“Asimismo, en tanto las características de los hechos, que ambos guardan relación, y con anuencia de la fiscalía se lo exime de efectuar una reparación económica”, indicó Peloso.

Luego, la defensora se expresó por la situación del hermano, quien deberá realizar 80 horas de trabajo comunitario en una entidad de bien público, por el plazo de un año.

Al igual que su padre, el otro agresor, también se comprometió a presentarse ante la Justicia cada cuatro meses. Peloso indicó que tampoco deberá abonar una reparación económica.