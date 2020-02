No dormimos en los laureles

El reclamo está en las calles y de ahí no se va a ir. Así lo manifestaron las cientos de militantes por la campaña del aborto seguro, legal y gratuito que el miércoles dijeron presente en el centro neuquino en el evento denominado a nivel nacional 19F. No importó perderse una tarde de amigos o de estudio (es una época marcada por los exámenes), ya que muchas querían decir presente en el monumento a San Martín con el pañuelo verde. Es que entienden que, pese al aval político por parte del gobierno nacional -lo cual no es para nada menor-, la posible aprobación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo dependerá de la movilización de las mujeres.