No eran globos chinos, sino de radioaficionados

Sus globos son usados por fotógrafos para tomar imágenes de la Tierra a gran altitud, por científicos que realizan microexperimentos serios al límite de la atmósfera y estudiantes que lanzan objetos al espacio sencillamente para ver qué pasa.

En el caso de un grupo de aficionados llamado Brigada de globos con tapa de botella del norte de Illinois (NIBBB, en sus siglas en inglés), el objetivo es sencillamente volar estos globos, comunicarse con ellos y ver cómo evolucionan en las corrientes atmosféricas a altitudes de unos 12.000 metros de altura. Es un hobby inocente que no hace daño a nadie y que es perfectamente legal: los globos, que no llegan a los tres kilogramos de peso y están equipados de antenas de radio VHF y UHF para transmitir su posición y otros datos, no se consideran un peligro para la aviación civil y están totalmente exentos de los permisos y registros de vuelo de la Administración Federal de Aviación norteamericana.

Por otra parte, en una actualización de inteligencia realizada en las últimas horas, el Ministerio de Defensa del Reino Unido afirmó que los avistamientos de presuntos globos espía rusos sobre Ucrania habían aumentado considerablemente en lo que va de febrero.

Según las autoridades ucranianas, tres globos con reflectores de radar fueron derribados el miércoles de la semana pasada. El Reino Unido cree que un presunto globo que provocó el martes el cierre del espacio aéreo moldavo durante varias horas posiblemente flotó desde el espacio aéreo ucraniano. Según los informes, la Fuerza Aérea Ucraniana avistó globos el pasado domingo sobre el este de Dnipropetrovsk. Todo hace presumir que Rusia intensificó el uso de globos sobre el cielo de Ucrania con fines de espionaje a raíz el conflicto armado que sostiene en la zona.

Los globos chinos quedaron en el centro de la escena internacional por los derribos hechos por Estados Unidos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aclaró que “no hay indicios de alienígenas o de actividad extraterrestre en los recientes derribos”. La funcionaria dijo que consideraba importante que el pueblo estadounidense lo supiera. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, añadió: “los últimos tres objetos derribados son muy diferentes de los detectados anteriormente. Sabíamos exactamente lo que era aquello: globos de vigilancia de la República Popular China”. Ni el FBI ni los militares norteamericanos, apuntó Austin, han recuperado ningún resto de los tres derribos más recientes.

Se aguarda una declaración oficial del gobierno de Joe Biden respecto de la confirmación de que los globos derribados pertenecían a radioaficionados locales que los utilizaban para investigaciones caseras y absolutamente inofensivas, de acuerdo a lo que se supo hasta el momento.