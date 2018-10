Esto implica que todas las escuelas secundarias de la provincia tendrán espacios curriculares comunes, más allá de la modalidad, es decir, ya sea un CPEM, una técnica o agropecuaria.

Compartirán contenidos durante los primeros tres años y, a partir del ciclo superior, se podrá optar por una orientación.

“Si uno toma la estructura del secundario que vamos a tener, el ciclo básico representa un trayecto para una formación general”, explicó la directora provincial de nivel secundario, Ruth Flutch.

Sostuvo que uno de los objetivos de esta reforma es atacar las altas tasas de deserción y abandono que tiene el sistema educativo provincial en su nivel medio.

Respecto de la evaluación, precisó que esta será “comprensiva” y no se buscará “disciplinar” sino analizar “el trayecto” del alumno.

Uno de los objetivos de la reforma es atacar las altas tasas de deserción que registra el nivel medio de la provincia.

“Todavía no definimos si van a tener nota o concepto, sí acordamos que queremos un nuevo tipo de evaluación para que acompañe este diseño. Que un número no aplace al alumno y condicione su trayectoria, buscamos que ese chico adquiera saberes para aprobar”, dijo Flutch.

De igual manera se refirió a la asistencia. Sostuvo que si bien el tema no se dejará “librado al estilo universitario”, el objetivo es que las faltas no sean un determinante para que un chico deje de estudiar.

“La construcción curricular para la nueva escuela secundaria es un hecho histórico y único en la provincia y el país, Neuquén se pone a la vanguardia en materia educativa”, dijo Cristina Storioni, Ministra de Educación

“Este proceso implica trabajar con otros, aunar criterios, tener la mirada puesta en el estudiante de una manera integral. Esto lleva su tiempo de sensibilización y capacitación”, dijo Ruth Flutch, Directora de Nivel Secundario del CPE

Uno de los objetivos de la reforma es atacar las altas tasas de deserción que registra el nivel medio de la provincia.

Capacitación

Un aspecto importante en estas modificaciones será la capacitación de los docentes. “Tiene que ver con el acceso al conocimiento y cómo se abordan los contenidos en el aula, donde el maestro va a tener que cambiar su formación, con una fuerte capacitación”, señaló la directora provincial, quien puso de ejemplo su caso.

“Yo soy profesora de Historia recibida en la UNCo y no se nos enseñó a trabajar con otras áreas de conocimiento, como la geografía o problemáticas que se relacionan entre sí. Por eso habrá más formación y el docente no trabajará solo, va a poder planificar y evaluar con otro colega, a la vez que el alumno no va a tener una nota de una materia específica como historia o geografía sino en este caso de sociales. Se evaluará el trayecto por área, no por disciplina”, detalló la funcionaria.

A su vez, advirtió que si bien este modelo para el sistema medio tendrá sus particularidades, está en línea con las leyes de educación nacional y provincial.

En lo que resta de este año y en 2019 se dará curso al proceso de capacitación docente y en 2020 se aplicará este nuevo modelo de enseñanza para la escuela secundaria en todos los establecimientos educativos de la provincia de Neuquén”.

3 años requirió la elaboración de este programa

En el proceso participaron todos los integrantes del sistema educativo de la provincia, con los representantes del Ejecutivo y del gremio docente como principales actores.

LEÉ MÁS

El traumático paso al nivel medio de los alumnos

Neuquén fue elegida para una capacitación masiva de Educación Sexual Integral

La mayoría de los pibes no termina el colegio a tiempo