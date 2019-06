En la página 12 del acuerdo dado a conocer ayer, se cita textualmente al Cabral donde dice: “A los funcionarios que estén acá en el Poder Judicial les digo: no tratemos de hacer justicia, pensemos en el futuro y apliquemos las medidas más graves para todos, porque esto es lo que nos puede salvar de un jury (…) No hagamos justicia, impongamos desde el primer día la prisión preventiva a todos, por cualquier razón, y en cualquier hecho en el que medie violencia (…), es la única manera de cuidarse de no ser ni víctima de un jury”.

Los dichos del ex juez neuquino al parecer fueron lanzados en modo irónico pero dando un fuerte golpe puertas adentro de la justicia molesto por las sanciones aplicada a los funcionarios judiciales.

Para algunos de sus ex colegas, lo de Cabral fue “una apología del delito (artículo 213 del Código Penal) ya que está incitando a que aun sin pruebas los jueces tienen que meter a todos presos”.

En tanto otros, entienden que “fue una salvajada que dijo porque sabía que se iba pero no se le puede hacer nada porque lo tiró en tono de ironía hasta de sarcasmo”.

Sea cual sea el modo utilizado por el ex juez, el párrafo de página 12 escandalizó al Poder Judicial que parece estar atado de manos tras el paso de Cabral a la justicia federal.

Otro fue el cantar del Tribunal Superior de Justicia cuando el fiscal Manuel González expresó desde la cordillera neuquina que le daba vergüenza pertenecer al poder judicial después de que tribunal halló culpable a Matías Ancatel por robo simple y abuso sexual simple, cuando la fiscalía impulsaba en su teoría del caso la violación.

Lo cierto es que González fue citado por el TSJ y debió atravesar todo un derrotero solo por manifestar estar molesto con un fallo, no podríamos decir qué sucedería con Cabral de continuar en la justicia neuquina tras sus encrespados dichos.

