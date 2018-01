Entre tantas denuncias por amenaza de muerte, había logrado conseguir una perimetral que el 25 de noviembre, día internacional contra la violencia de género, quiso quebrantar. Ella lo denunció pero en la comisaría le dijeron que volviera en febrero porque había feria judicial. Un mes y medio después, su ex marido cumplió lo que la había prometido: la mató a golpes con una barreta de hierro, causándole politraumatismo de cráneo.

Daniel Torres, hermano de la víctima, dijo: “Sabía que Condorí no la dejaba tranquila, yo siempre la aconsejaba para el cuidado de ella y por los chicos. De las denuncias yo no sabía. Ella estaba de novia con otro chico y estaba siendo hostigada por Condori”, y agregó: “Si la sepulté a mi hermana es porque no hicieron nada cuando podrían haberlo evitado”.

El asesino ya está detenido.