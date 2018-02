"No lo creíamos capaz de hacer algo así, pero lo hizo"

LMN estuvo en uno de los puestos de las hermanas del femicida, quienes decidieron hablar para pedir que no las ataquen por las redes sociales. Argentina, Graciela y Laura Muñoz aseguraron que ellas no encubrirían al hermano y que no lo imaginaban capaz de hacer lo que hizo. Además, se mostraron molestas con la Policía y con el accionar de la Justicia.