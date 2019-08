Esta semana se dio a conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre el recurso extraordinario presentado por la fiscalía para evitar que Soñé acceda al beneficio de la semilibertad, con salidas laborales, que le otorgó un Tribunal de Impugnación.

El TSJ advirtió que la defensa de Soñé había obviado pasar por una audiencia de Revisión antes de ir a Impugnación por lo que volvió todo a foja cero y recién en tres meses podrán volver a insistir, siempre y cuando se presente algún elemento nuevo, con la semilibertad.

Pero, qué piensa Soñé de las trabas que le ponen a sus salidas siendo que tiene cumplida la mitad de la condena y goza de buena conducta y concepto, aunque los informes criminológicos le dan desfavorable motivo por el cual el juez Gustavo Ravizzoli le rechazó, en primera instancia, las salidas.

En la audiencia del 19 de julio, Carlos Soñé habló excitado y exaltado ante el Tribunal de Impugnación y plasmó en 10 minutos su mirada sobre todo lo que está atravesando.

"Llevo un año y nueve meses de salidas transitorias, con un voto de confianza de parte de este Tribunal y yo lo he sostenido hasta este momento. Ese voto de confianza se me dio por la desidia del estado hacia mi persona durante 16 años que me dejaron tirado como en un depósito”, arrancó explicando Soñé al Tribunal de Impugnación que es el mismo que en diciembre de 2017 lo habilitó a tener una salida transitoria al mes a la casa de su pareja, beneficio que se le extendió este año a dos salidas mensuales.

“Cuando me condenaron me dijeron que iba a tener privilegios para empezar a salir. Llegué a la mitad de condena y no había preparado para mí. No me hicieron tratamiento, no me hicieron seguimiento y me dejaron totalmente tirado. Por eso este tribunal me otorgó las salidas transitorias, por la desidia del estado que me perjudicó durante tantos años”, detalló.

“Este tribunal dispuso que se me hagan los tratamientos que correspondían para ponerme al día y no lo hicieron. Ahora vienen a pedirme que empiece un tratamiento otorgado por un gabinete criminológico con seguimiento para un control”, agregó.

Carlos Soñé, condenado por violar y dejar morir al hijo de su pareja. Carlos Soñé, condenado por violar y dejar morir al hijo de su pareja.

“Yo de mi parte señores jueces, al no obtener un resultado favorable para que me traten, mi familia dispuso contratar un psicólogo particular. Esto es algo que el Estado tiene que cumplir y darme. Llevo 17 años presos y solo cuatro veces me vio el gabinete criminológico, entre 10 y 15 minutos. Es inaudito lo que pasa conmigo”, dijo con fastidio el condenado.

“Yo valoro lo que hace el señor fiscal de hacer cumplir la ley. Claro, cumplamos ahora la ley con Soñé, pero no la cumplen con darme tratamiento y nunca la hicieron cumplir en 18 años”, atacó con criterio Soñé.

“El gabinete criminológico desde el momento en que empecé a pedir las salidas transitorias, me empezó a exigir cosas que ellos tendrían que haber seguido. Ahora me encuentro en una situación en la que quiero avanzar y no solamente por mí sino por mi familia. Sabe lo que es para una mamá aguantarme durante 18 años y mi señora con la que estoy hace 11 años”, describió el interno.

“Creo que el voto de confianza que me dieron, yo lo he valorado y he respondido como corresponde y más. Pido un psicólogo y no me lo dan, por lo que contraté un psicólogo particular y le ponen peros. La respuesta que estaba pidiendo ustedes sobre qué abordaje que necesitaba yo, la asistente social y la psicóloga no lo sabían, ellas necesitaban que yo vaya con un turno al hospital para que un psicólogo diga qué abordaje tenían que hacer para empezar a tratarme a mí. Algo que todavía no lo consigo”, advirtió Soñé.

“El sargento Mendoza es el encargado en el penal de solicitar los turnos, él dijo que la única forma de tener un turno era dentro de un año y ocho meses. Tengo que esperar todo ese tiempo y vamos a ver porque ahora el hospital no quiere atender a las personas privadas de la libertad por abuso deshonesto”, confió al Tribunal.

El violador Carlos Soñé recibirá el beneficio de salir 12 horas una vez al mes. El violador Carlos Soñé había recibido el beneficio de salir 12 horas una vez al mes.

“Donde estoy yo, hay 18, 20 y hasta 30 tipos que están en la misma condición mía, no tienen tratamiento ni seguimiento. Soy una persona que leo mucho y me gusta mucho lo que es psicología, más por mi situación, y no veo en ningún lado que un profesional pueda dar un dictamen de una persona con una entrevista de 10 o 15 minutos. Yo le puedo asegurar que el gabinete criminológico no está haciendo filmaciones de las audiencias personales que tenemos. ¿Por qué no las hacen?”, disparó con enfado.

“Saben lo que me dicen del gabinete cirminologico: 'nosotros somos los que te vamos a dar las salidas. De nosotros depende todo'. Son personas que llevan tres meses recién en el gabinete. Disculpen mi exaltación, pero esto ya me supera. Hace dos años que venimos peleando por esta situación y la última vez que estuve con ustedes les dije que había tenido que pasar por 34 audiencias para tener una salida transitoria. ¡Es una vergüenza!”, concluyó Soñé.

Sus palabras fueron previas a la decisión del Tribunal de Impugnación que luego le otorgó la semilibertad, pero el TSJ detectó este error procedimental y por ahora Soñé no saldrá.