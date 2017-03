No pudo frenar la moto a tiempo y terminó con la cabeza metida en un auto

Un fuerte choque producido esta mañana entre una moto y un auto Fiat Siena en la esquina de República de Italia y Catriel dejó un herido de consideración. El joven motociclista, que rompió con su cabeza la ventanilla del auto, iba en una moto de 135 centímetros cúbicos descendiendo por calle Catriel, mientras el Fiat iba en dirección al este.

“El dueño del vehículo, este chico bajaba fuerte por Catriel. Yo no lo vi porque había otro vehículo. La culpa no la tengo yo”, dijo a LU5 Rubén Fuentes, el conductor del auto.

“Me pegó en la cabeza y me dobló los lentes”, agregó pero no supo precisar si el motociclista iba con casco porque al momento de buscarlo en la calle no estaba.

El joven fue trasladado al hospital Bouquet Roldán.