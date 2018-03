"Pero acabamos de volver del corte. And谩 tranquilo", le dijo su colega. "No, queda desprolijo", insisti贸 Pagani y desat贸 un desopilante ida y vuelta con el panelista Marcelo Palacios mientras sal铆a del estudio. "驴A d贸nde vas?", inquiri贸 Palacios. "A hacer pis", grit贸 Pagani, sin pelos en la lengua. "驴Era necesario que me respondieras?", retruc贸 Marcelo ante la contestaci贸n del c茅lebre periodista que, sin filtro retruc贸: "驴Y entonces para qu茅 me pregunt谩s?".

La secuencia no tard贸 en tener su rebote en las redes sociales con comentarios y chistes de los televidentes y colegas.

Embed Yo a Pagani lo pongo en todos los programas, todos !!! 鈥 Pollo Alvarez (@polloalvarezok) 12 de marzo de 2018

Embed -A d贸nde vas Horacio?

+A hacer pis

Jajajaja Pagani sos la posta 鈥 Guido. (@GuidoLAlvarez) 12 de marzo de 2018

