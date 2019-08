"No sé cuándo me apuñaló, pensé que eran trompadas"

Durante la jornada se escucharon los testimonios de distintos efectivos policiales, quienes fueron los encargados de realizar el recorrido del acusado a través de las imágenes obtenidas en los domos de seguridad urbanos y cámaras particulares. Se trató de una superficie bastante amplia, debido a que no solo se abocó a los lugares donde Maidub y Álvarez fueron agredidas, sino también que, por órdenes de la fiscalía local, se intentó determinar si había ocurrido algún hecho con anterioridad.

“Este joven no debutó con un homicidio, tiene que haber algún hecho anterior”, confió el fiscal jefe Santiago Terán y fue así como dieron con el robo a dos mujeres, vecinas de la abuela Chela, quienes declararon el lunes y señalaron a Muñoz Coria como el ladrón que les robó 800 pesos.

Luego, se escuchó la palabra del perito en criminalística Enrique Prueger, quien realizó una purificación de las imágenes obtenidas en los domos urbanos, lo que permitió identificar al acusado en los tres hechos.

“En un momento, me levanté, intenté impedir que se subiera a la bicicleta, no pude. En shock, lo corrí diciendo ‘me robó, me robó. Atrápenlo, atrápenlo’, y después tiró mi cartera a unos metros”, recordó Álvarez con mucha entereza. Al ser consultada por el fiscal si su agresor estaba en la sala, señaló sin dudar a Muñoz Coria.

Hoy serán los alegatos de cierre

Para este jueves están previstos los alegatos de cierre, donde la fiscalía solicitará al jurado popular que sea declarado culpable por todos los delitos atribuidos. Luego, el jurado pasará a deliberar y dará su vereidcto.

