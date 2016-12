"No se trata de ganar plata, sino de vivir"

“¡Gracias, Abuelo!”, le dicen a diario, entre abrazos y palmadas, muchos de sus clientes a Domingo Vena Parcaroli, el carnicero solidario de Plottier quien desde hace casi un año mantiene varios cortes de carne a 100 pesos el kilo.

Luego de la nota que LM Neuquén le hizo en febrero, su fama por la buena carne y a buen precio lo mantuvo con muchas ventas todo el año. Ahora, con mucho esfuerzo y trabajo logró abrir una sucursal en Senillosa, siempre de la mano de sus hijos y nietos.

A capa y espada, el Abuelo, como le dicen todos, defendió los precios. Para él lo importante es que también “los pobres puedan comer carne, y de la buena”, aseguró.

Aunque a algunos cortes sólo le saca unos 3 pesos por kilo, la ganancia la hace con la cantidad de ventas. Sabe que no se va a volver millonario con la carnicería y se conforma con que él y sus hijos estén bien. “Vendemos tantos kilos que igual ganás”, afirmó Domingo, que parece tener la fórmula para vender barato.

“Mis chicos son impagables. Me respetan, me escuchan y cuando dudan les pregunto entre risas: ¿Quién es el dueño de todo? Sin ellos, no podría hacer nada”. Domingo Vena Parcaroli Carnicero

Incluso hace varios días que su auto, un viejo “cascajo” -como lo llama- está roto y no tiene el dinero para llevarlo al mecánico. “No importa, cuando necesito uso el auto de mi yerno; me las arreglo”, contó.

La inflación no dio respiro durante todo el año, algunos productos aumentaron hasta un 50 por ciento, mucho más que los aumentos salariales de todos los sectores. Domingo a fines de mayo tuvo que subir algunos cortes, pero lo más caro en sus carnicerías cuesta 120 pesos.

En los dos negocios la paleta, bola de lomo, asado sin hueso, roast beef, asado americano, carnaza y pulpa se mantienen desde el verano pasado a 99,99 pesos. El bife de chorizo, cuadril, vacío y matambre cuestan 120 pesos el kilo, unos 50 pesos menos que en la mayoría de las carnicerías de la zona.

Su carnicería de la calle Entre Ríos 873, en el barrio Los Aromos de Plottier, siempre está llena de clientes. Incluso en algunos horarios la cola se extiende hasta la vereda. Su hijo Daniel y su nieto Ítalo atienden a unas 300 personas por día.

Los vecinos esperan contentos porque saben que se van a llevar buena carne y a menos plata que en otros comercios.

Los clientes son de todas las clases adquisitivas. “Vienen los que tienen sólo para dos churrascos, pero también los que se llevan varios kilos para guardar porque ya nadie puede regalar nada”, contó el Abuelo, quien a todos los atiende con la misma amabilidad.

La carnicería sigue convocando a personas de otras ciudades, llegan clientes desde Neuquén, pero también de Allen, Cipolletti y hasta de Cinco Saltos.

La carnicería de Senillosa la atienden su hija Selva, su nieto Alexis y una empleada llamada Verónica. Los clientes casi no llegan a hacer cola como en la de Plottier, pero ingresan muchos todos los días.

Y aunque Domingo ya cuenta 80 años, planea para el año próximo abrir una nueva sede en Neuquén capital. Toda su vida fue comerciante y siempre bajo el mismo lema: “No se trata de ganar plata, sino de vivir”.

“La gente me abraza, me agradece. Es muy gratificante este trabajo. Espero seguir haciéndolo hasta que Dios me llame”. Domingo Vena Parcaroli Carnicero

Ahorro y onda

Lo que opinan sus clientes

Todos los clientes de Expendio de Carne El Abuelo coinciden en que la atención y los buenos precios son el kit justo para no abandonar la visita semanal a este comercio.

Risas, chistes y hasta algunas lágrimas y abrazos se viven todos los días en la carnicería de Domingo Vena Parcaroli, quien nunca abandona el humor ni la buena atención. “Yo vengo siempre a comprar acá porque mensualmente me ahorro unos buenos pesos. Ya estoy comprando la colita de cuadril para la Navidad y la pago 120 pesos el kilo”, comentó Marcos, un vecino del barrio Los Aromos. La misma previsión tuvo Mónica, otra vecina que ya compró el asado, los chorizos y el vacío para compartir con su familia en Nochebuena.

El Abuelo no aumenta ni en Navidad

Aunque es habitual que los comercios registren aumentos en los precios de sus productos en vísperas de las fiestas de fin de año, los dos comercios de Domingo Parcaroli en Plottier y Senillosa mantendrán los cortes a 100 pesos.

Contra todos los pronósticos, el carnicero solidario confirmó que los precios de la carne no tendrán modificaciones durante esta época del año.

El Abuelo comentó que más que nunca quiere colaborar para que todos sus clientes puedan tener una buena Navidad y que con sus precios bajos, muchos puedan disfrutar de un buen plato para las fiestas.