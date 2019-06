"No soy ningún criminal", afirmó el hombre que baleó al policía federal

Neuquén.- “Si la Policía hubiera actuado como tiene que actuar, de acuerdo a las leyes, yo no estaría acá y no estaríamos discutiendo esto. No soy ningún criminal. Nunca lo fui y tampoco lo seré”, afirmó Horacio Silveira Márquez, el hombre de 67 años que fue declarado culpable por dispararle a un policía federal durante un allanamiento el 10 de septiembre de 2018.