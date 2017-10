"No tiene vuelta atrás el daño del loteo a la barda"

Islas participó el lunes de la audiencia judicial entre el Municipio y la Defensoría del Pueblo por la construcción de un azud en un predio privado dentro de Parque Norte. Allí, se presentó un estudio con GPS que demostró que el movimiento de suelos avanzó dentro del área protegida de dominio público y arrasó con media manzana.

Durante la audiencia, los subsecretarios municipales Rubén Fernández Seppi y Fabián García reconocieron que la obra excedió el lote privado y por eso multaron a la empresa. El debate tuvo momentos álgidos cuando los funcionarios intentaron agarrarse a las piñas con los voceros de la Defensoría.

Islas estimó: “Reaccionaron así porque debieron actuar antes, ahora no sirve que multen porque el daño es irreversible, y porque tiran manotazos de ahogado, ya que es probable que el estudio ambiental no exista”.

Además, indicó: “Cuando se baja una barda o se saca a una especie autóctona, no se recupera más; la remediación ayuda desde lo paisajístico y por el tema de las lluvias, pero no hay forma de volver al estado original”.

Señaló que, a esta altura, la salida más favorable para recuperar el sector afectado sería revegetar, lo que es bastante costoso y lleva tiempo, “además de que no hay antecedentes de que el Municipio haya obligado a un privado a hacer algo así”.

Silvio Baggio, asesor de la Defensoría del Pueblo, coincidió en que “será muy difícil lograr una remediación y la barda no volverá a quedar como estaba; por eso fue que pedimos una cautelar, porque en estos casos hay que actuar de manera preventiva”. Dijo que insistirán con los estudios ambientales y, “si no los presentan, exigiremos que los hagan ahora, pero no se puede seguir con una obra sin antes cumplir con eso”.

En la audiencia, la jueza a cargo dispuso que los trabajos queden en suspenso por 10 días más y le dio plazo al Municipio hasta hoy para presentar la documentación que avale el socavamiento. Desde la comuna indicaron ayer que prefieren no hablar del tema.

La secuencia de la pelea ambiental

El 28 de septiembre, varios vecinos advirtieron un movimiento de suelos dentro de Parque Norte.

La Defensoría del Pueblo solicitó una cautelar para frenar la obra. La jueza convocó a las partes y otorgó la medida.

La Defensoría del Pueblo demostró con un estudio que la obra había avanzado sobre el parque público.

Concejales piden expropiar el loteo

Los concejales Fernando Schpoliansky y Francisco Baggio (UNE) presentaron un proyecto de ordenanza para expropiar las 10 hectáreas ubicadas dentro del área protegida Parque Norte, que son de un particular que las compró hace varias décadas. También exigieron saber quién es el dueño de ese lote y por qué está aplanando parte de la barda.

“Somos conscientes de la importancia de este parque y del impacto ambiental que generaría una urbanización; por eso, de ninguna manera se puede dar una excepción para habilitar un loteo en esa zona”, afirmó Schpoliansky. Agregó que reclamaron un “informe dominial para confirmar quiénes son los dueños de esa tierra”. Agregó que no permitirán que se urbanice un área protegida porque “han devastado la barda junto con su flora y su fauna y no podemos seguir permitiendo semejante desmantelamiento a manos de privados que lo único que quieren es enriquecerse con negocios inmobiliarios”. Para la expropiación, el Concejo debe declarar la utilidad pública del terreno y luego se necesita que la Legislatura avale la medida.