No va más: Ingrid Grudke confirmó su separación de Cristóbal López

La modelo habló luego de la detención del empresario: “Yo no tengo nada que ver con sus cosas, soy Ingrid sola. Simplemente fui su pareja, entonces, vivo mi vida", dijo la modelo en el móvil del programa conducido por Jorge Rial.

Ante la repregunta del periodista sobre por qué se refería al empresario en pasado, respondió: "Bueno, estoy separada". "Me conocen, saben cómo soy, me enamoré de una persona. Uno tiene sentimientos, no soy víctima ni culpable, siempre viví intensamente y en el momento”, dijo.

Además, agregó : “No siento que tenga que dar explicaciones. Nadie es santo en el país ni en el mundo y el único que puede juzgarme es Dios. Yo hablaba de lo que yo sentía, que sentía que me culpan por querer a alguien".

