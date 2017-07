"No vamos a obstaculizar la gestión de Quiroga"

¿Cómo surgió su candidatura?

No siempre en política se puede elegir el momento. A veces el escenario obliga a competir y eso es lo que pasó con el Frente Neuquino. Se armó mirando las elecciones nacionales y el 2019 con Ramón Rioseco como candidato a la gobernación. La unificación de los comicios es una consecuencia de esto también y nos vemos obligados a participar. Decidimos hacerlo porque no podemos quedar afuera de una especie de semifinal de lo que van a ser las elecciones de intendente en dos años y respaldar desde ahí lo de Rioseco a nivel provincial.

¿Entonces está decidida su postulación a intendente en 2019?

Soy un precandidato porque esta elección va a definir quienes tienen posibilidades de ir. Claramente el pueblo va a decidir quiénes son los dos o tres con chances. Es nuestra intención pero depende de ese respaldo. Me gusta hablar claro, no se trata acá solo de la renovación del Deliberante.

¿Y qué resultado espera para esta elección puntual?

En la ciudad Rioseco marca una diferencia enorme con otros candidatos y eso va a producir un reflejo en lo que puede ocurrir con nuestra lista, además del trabajo propio que entendemos que es valorado. Chani Sapag y el resto de la lista del MPN no son Jorge Sapag, ni Figueroa ni Gutiérrez.

A pesar de los sellos, tanto del partido provincial como de Cambiemos. A nivel de los partidos el MPN está primero pero la gente vota candidatos.

¿Qué posición va a adoptar UNE, si es que ingresa al próximo Concejo Deliberante, con respecto a la gestión de Horacio Quiroga?

Nuestro plan es construir sobre lo construido, no vamos obstaculizar la gestión, respaldamos el equilibrio fiscal y el plan de obras. Vamos a hacer siempre un apoyo de la gestión respecto al plan de gobierno.

Tenemos diferencias políticas en cuanto a lo nacional pero no nos vamos a desdecir en pensar que Quiroga ha hecho un aporte a la ciudad que no tiene comparación con ninguna intendencia del MPN, y que solo puede asemejarse a lo realizado por Rioseco en Cutral Co. Acompañamos la gestión por lo que hace Quiroga, no por lo que dice. Vamos a ser muy propositivos, nuestras diferencias se marcan en votaciones donde somos inflexibles como en lo las tierras del Rincón Club o la liberación de la costa de los ríos.

¿Qué perdería bajando de la Legislatura a una banca en el Deliberante?

Yo ingresé en la política con el objetivo de ser intendente de Neuquén, conozco mucho la ciudad y me gusta ese trabajo, no lo veo como una bajada de escalones sino como una oportunidad que la vida política me ofrece. No terminó Rioseco de anunciar las postulaciones que yo ya estaba aceptando la candidatura porque nací acá, me crié acá, conozco mucho a los vecinos y me entusiasma trabajar por Neuquén.

Cinco ejes para el Deliberante

Mansilla sostuvo que serán cinco los ejes a trabajar en el Concejo Deliberante. Uno corresponde al saneamiento de los ríos a través del vertido cero que “se va a formalizar en un proyecto de ordenanza para incorporar al contrato de concesión con el Epas ”. También el acceso a los ríos con una ordenanza, con la regulación de alquileres, zonificando la ciudad y estableciendo valores. Además dijo que trabajará en una normativa contra el acoso callejero y otras de protección a las víctimas de violencia de género. Y el último: loteos con servicios financiados en cuotas.