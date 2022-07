"A 500 kilómetros teníamos la sensación de que se paró todo, pero no. Están trabajando. Desde el viernes que no teníamos noticias ni se habían comunicado, pero siguen avanzando. Pusieron mas gente a cargo y eso nos da más tranquilidad", contó la mujer en diálogo con Canal 10.

Silvana también contó que por el momento la Fiscalía no descarta ninguna hipótesis, ni siquiera la que mantiene al amigo (Parra) como sospechoso.

"La Justicia no descarta nada, sigue buscando. Quiero confiar en la justicia, no quiero que Agustina sea una más, ni una menos, y que no voy a parar hasta que se me quiebren las piernas. Por mi hija hago todo. No voy a parar", expresó.

Aseguró que la pista que apunta a que el amigo es cómplice tampoco fue descartada. "Yo aún no tuve el coraje para hablar con él. Estamos en el momento más duro. Hoy en el viaje tuvimos que poner las balizas y frenar para llorar. Estamos sin comer, y sin dormir. Es el peor momento, y la ruta en cada viaje es una pesadilla", relató.

Agustina

La mujer también suplicó a la comunidad que si tienen algún tipo de información que sea útil para saber qué pasó, que no duden en comunicarse.

“Todo ayuda, cada cosita que puedan aportar nos permite estar en pie. Nadie está exento de lo que le pasó a Agus y de lo que nos pasa a nosotros. Confío y quiero confiar en la Justicia. Lo que pido es que si saben o escucharon algo, o quien tenga un mínimo indicio, que se comunique conmigo. Pueden buscarme en mi Facebook y contarme. Estoy respondiendo de a poquito a todos", indicó Silvana.

Dijo que no tener respuesta es muy doloroso. "Siento mucho el apoyo de la comunidad, por eso respondo todos sus mensajes cuando puedo. Por lo menos me voy mas tranquila tras la reunión con la fiscalía", comentó.

identikit caso agustina.jpg Identikit elaborado y difundido por la Fiscalía cipoleña.

Sobre el identikit difundido por las autoridades judiciales, aún no hay novedades. Pese a los rasgos muy particulares del dibujo, aún no se pudo dar con el sospechoso.

Según indicaron, el dibujo se realizó en base al aporte de testigos y de las cámaras de seguridad de la zona cercana al departamento ubicado sobre calle Confluencia al 1300, lugar donde Agustina fue brutalmente golpeada hasta dejarla con muerte cerebral.

Desde Fiscalía dijeron que el hombre tendría entre 20 y 30 años, y hasta este sábado aún no había novedades sobre su identidad. Llama la atención porque el dibujo es muy preciso y hay datos de su fisionomía que son muy particulares, e incluso casi imposible de repetirse en varias personas.

Es que este joven tendría varios tatuajes en la zona de su ojo izquierdo: tendría un "10" sobre la ceja, y un total de cuatro cruces, dos a cada lado del número. Además, tendría también la palabra "Rock" tatuada en su mano, entre sus dedos.

"El sospechoso se habría encontrado en cercanías del lugar del crimen en el horario en el cual se produjo el ataque por lo cual resulta de suma urgencia y relevancia ubicarlo para avanzar en distintas diligencias procesales", indicaron desde la Justicia.